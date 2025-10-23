Στο Ισραήλ έφτασε ο Ρούμπιο για να υποστηρίξει την εφαρμογή του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, προσγειώνεται στο Ισραήλ, καθώς συνεχίζεται η αινιγματική επίσκεψη αξιωματούχων του Τραμπ στο Ισραήλ για να διασφαλίσουν την τήρηση της εκεχειρίας στη Γάζα.

Ο Ρούμπιο δημοσιεύει στο X ότι βρίσκεται στη χώρα «για να επιβεβαιώσει την ακλόνητη δέσμευση της Αμερικής στην ασφάλεια του Ισραήλ και να συνεργαστεί με τους εταίρους για την εφαρμογή του ιστορικού ειρηνευτικού σχεδίου του Προέδρου Τραμπ και να αξιοποιήσει τη δυναμική προς τη διαρκή ειρήνη και την ολοκλήρωσή της στη Μέση Ανατολή».

Η άφιξή του έρχεται λίγο μετά την αναχώρηση του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς από το Ισραήλ για την επίσκεψή του.

Με πληροφορίες από Times of Israel