Βρετανικό δικαστήριο καταδίκασε την Apple για κατάχρηση της κυριαρχίας της στο App Store

Δικαστική ήττα για την Apple στο Ηνωμένο Βασίλειο καθώς ο αμερικανικός τεχνολογικός γίγαντας έχασε μια αγωγή με την οποία η εταιρεία κατηγορούνταν για κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης του App Store της.

Οι ενάγοντες ζητούν αποζημίωση άνω του 1,5 δισεκατομμυρίου λιρών (περίπου δισεκατομμύρια ευρώ).

Το Εφετείο Ανταγωνισμού έκρινε ότι η Apple απέκλεισε τον ανταγωνισμό στην αγορά διανομής εφαρμογών και χρέωσε τους προγραμματιστές εφαρμογών «υπερβολικές και άδικες» προμήθειες, σύμφωνα με την δικαστική απόφαση.

Η Apple ανακοίνωσε ότι «διαφωνεί έντονα» με την απόφαση και σκοπεύει να ασκήσει έφεση.