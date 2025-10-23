Σύνοδος Κορυφής: Αρνητικό παραμένει το Βέλγιο στο σχέδιο για τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

To Βέλγιο εξακολουθεί να ανθίσταται στο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρησιμοποιήσει «παγωμένα» ρωσικά κεφάλαια ώστε να χρηματοδοτηθεί δάνειο ύψους 140 δισεκ. ευρώ για την Ουκρανία.

Ο πρωθυπουργός του Βελγίου, Μπαρτ ντε Βέβερ, έχει δηλώσει ότι η χώρα του δεν θα συμφωνήσει με το σχέδιο, εκτός εάν η Κομισιόν

παρουσιάσει μια στέρεα νομική βάση για αυτό και

συμμετάσχουν στην κίνηση όλες οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες που διακρατούν ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

Κύριος λόγος για την άρνηση του Βελγίου είναι το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται στην κεντρική τράπεζά του.

Η θέση της Επιτροπής θα ήταν να συμμετάσχουν στο σχέδιο και τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ και οι μη ευρωπαϊκές χώρες της G7, ανάλογα με το μέγεθος των οικονομιών τους.

Η Επιτροπή γνωρίζει ότι η φιλορωσική Ουγγαρία ίσως αρνηθεί να εγγυηθεί για το Δάνειο Αποζημιώσεων (όπως θα ονομάζεται) και είναι έτοιμη να προχωρήσει με τις λοιπές 26 κυβερνήσεις της ΕΕ, καθώς το οικονομικό μέγεθος της Ουγγαρίας, και επομένως το μερίδιό της στις εγγυήσεις, είναι μικρό.

Ζελένσκι: Ελπίζω σε πολιτκή απόφαση

«Ελπίζω ότι θα λάβουν μια πολιτική απόφαση, μια θετική απόφαση, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, για να βοηθήσουν την Ουκρανία με αυτούς τους πόρους» είπε στους δημοσιογράφους, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής των «27», στο επίκεντρο της οποίας βρέθηκε η χρήση των ρωσικών κεφαλαίων για να καλυφθούν οι ανάγκες χρηματοδότησης της Ουκρανίας τα επόμενα χρόνια.

Όταν ρωτήθηκε για τις συζητήσεις που έγιναν σήμερα στις Βρυξέλλες ο Ζελένσκι είπε ότι «ο διάλογος δεν ήταν απλός αλλά ήταν πολύ καλός».

«Όποιος καθυστερεί την απόφαση για την πλήρη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων δεν περιορίζει μόνο την άμυνά μας αλλά καθυστερεί και την πρόοδο της ίδιας της ΕΕ. Η στιγμή για να δράσουμε είναι τώρα. Και σας προτρέπω να μας στηρίξετε πλήρως», υπογράμμισε εξάλλου σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ο Ζελένσκι μίλησε επίσης για τη συνάντηση που είχε την περασμένη εβδομάδα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και την χαρακτήρισε, χαμογελώντας, «μάλλον θετική».

«Ως αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης, έχουμε κυρώσεις στον ρωσικό ενεργειακό τομέα. Δεν υπάρχει σύνοδος (κορυφής) στην Ουγγαρία χωρίς την Ουκρανία και δεν έχουμε ακόμη τους (πυραύλους) Τόμαχοκ. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Δεν το βρίσκω και τόσο κακό», συνόψισε.

«Κάθε μέρα φέρνει κάτι άλλο. Ίσως αύριο να έχουμε τους Τόμαχοκ», πρόσθεσε. Επανέλαβε επίσης ότι η «ανταλλαγή εδαφών» με τη Ρωσία δεν είναι αποδεκτή από το Κίεβο και ότι η πάγια θέση του είναι να κηρυχθεί πρώτα κατάπαυση του πυρός και να ακολουθήσουν συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου.