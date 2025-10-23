Ο Τραμπ έδωσε χάρη στον συνιδρυτή της Binance, Τσανγκπένγκ Ζάο

Χάρη στον καταδικασμένο συνιδρυτή της Binance, Τσανγκπένγκ Ζάο έδωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, που κατηγόρησε τον προκάτοχο του Τραμπ, τον Τζο Μπάιντεν, ότι ξεκίνησε «πόλεμο» εναντίον του αναπτυσσόμενου τομέα.

«Στην επιθυμία της να τιμωρήσει τη βιομηχανία κρυπτονομισμάτων, η κυβέρνηση Μπάιντεν κυνήγησε τον Ζάο παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχαν ισχυρισμοί για απάτη ή αναγνωρίσιμα θύματα», ανέφερε ο Λευκός Οίκος στην ανακοίνωσή του .

Ο Ζάο δήλωσε ένοχος για παραβίαση των νόμων των ΗΠΑ κατά του ξεπλύματος χρήματος στα τέλη του 2023 και εξέτισε ποινή φυλάκισης τεσσάρων μηνών για αυτό το 2024.