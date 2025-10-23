Logo Image

Ο Τραμπ έδωσε χάρη στον συνιδρυτή της Binance, Τσανγκπένγκ Ζάο

Ο Ζάο δήλωσε ένοχος για παραβίαση των νόμων των ΗΠΑ κατά του ξεπλύματος χρήματος και εξέτισε ποινή τεσσάρων μηνών το 2024

Χάρη στον καταδικασμένο συνιδρυτή της Binance, Τσανγκπένγκ Ζάο έδωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, που κατηγόρησε τον προκάτοχο του Τραμπ, τον Τζο Μπάιντεν, ότι ξεκίνησε «πόλεμο» εναντίον του αναπτυσσόμενου τομέα.

«Στην επιθυμία της να τιμωρήσει τη βιομηχανία κρυπτονομισμάτων, η κυβέρνηση Μπάιντεν κυνήγησε τον Ζάο παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχαν ισχυρισμοί για απάτη ή αναγνωρίσιμα θύματα», ανέφερε ο Λευκός Οίκος στην ανακοίνωσή του .

Ο Ζάο δήλωσε ένοχος για παραβίαση των νόμων των ΗΠΑ κατά του ξεπλύματος χρήματος στα τέλη του 2023 και εξέτισε ποινή φυλάκισης τεσσάρων μηνών για αυτό το 2024.

