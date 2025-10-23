Logo Image

Αργεντινή: Ο Μιλέι διορίζει τον τωρινό ΥΠΟΙΚ Πάμπλο Κίρνο ως νέο υπουργό Εξωτερικών

Κόσμος

EPA/JIM LO SCALZO

Τι αναφέρεται σε ανακοίνωση του γραφείου του Αργεντίνου προέδρου

Ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, διόρισε τον υπουργό Οικονομικών, Πάμπλο Κίρνο, για να αντικαταστήσει τον Χεράρντο Βερτχάιν στη θέση του υπουργού Εξωτερικών της χώρας, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του προέδρου την Πέμπτη.

Ο Βερτχάιν, ο οποίος βρισκόταν στη θέση για περίπου ένα χρόνο, υπέβαλε την παραίτησή του τη Δευτέρα.

Σε ανακοίνωσή του, το γραφείο του προέδρου δήλωσε ότι ελπίζει ότι ο διορισμός του Κίρνο θα εμβαθύνει τη σχέση μεταξύ του υπουργείου Εξωτερικών και του υπουργείου Οικονομίας, προωθώντας το «όραμα υπέρ της αγοράς» της κυβέρνησης.

Ανέφερε ότι ο Κίρνο θα συνεχίσει να υποστηρίζει την «πολιτιστική μάχη» του Μιλέι για την υπεράσπιση των δυτικών αξιών και θα συνεχίσει να οικοδομεί διεθνείς συμμαχίες.

Πηγή: Reuters 

