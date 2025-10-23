Logo Image

Βαλένθια: Θαμμένο στη λάσπη το πτώμα 56χρονου, σχεδόν ένα χρόνο μετά από τις φονικές πλημμύρες

Κόσμος

REUTERS/Susana Vera

Ανακαλύφθηκ κατά τη διάρκεια χωματουργικών εργασιών 40 χιλιόμετρα μακριά από την περιοχή που χάθηκε

 Έναν χρόνο μετά τις φονικές πλημμύρες που είχαν πλήξει τη νοτιοανατολική Ισπανία, οι αρχές βρήκαν, θαμμένο μέσα στη λάσπη, το πτώμα ενός 56χρονου.

Σχεδόν 240 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, όταν χείμαρροι σάρωσαν σπίτια, υπόγειους χώρους στάθμευσης και οχήματα στα περίχωρα της Βαλένθια, της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της Ισπανίας, την 29η Οκτωβρίου πέρυσι.

Ο άνδρας ήταν μεταξύ των τριών ανθρώπων που εξακολουθούσαν να αγνοούνται και είχε ήδη δηλωθεί επίσημα νεκρός, σύμφωνα με ένα δικαστήριο στην Καταρόχα, μία από τις πόλεις που επλήγησαν περισσότερο από τις πλημμύρες.

Το πτώμα του 56χρονου ανακαλύφθηκε χθες κατά τη διάρκεια χωματουργικών εργασιών στην πόλη Μανίσες, σε απόσταση 40 χιλιομέτρων από την Πεντράλμπα, απ’ όπου χάθηκε, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Βάσει του ισπανικού νόμου, δικαστές καλούνται κατά την εύρεση πτωμάτων.

Το ίδιο δικαστήριο, υπό τη δικαστίνα Νουρία Ρουίθ, έχει αναλάβει την ανακριτική διαδικασία σχετικά με την καθυστερημένη ανταπόκριση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στις πλημμύρες, μεταξύ των χειρότερων φυσικών καταστροφών στη σύγχρονη ιστορία.

Ένα μήνυμα στα κινητά τηλέφωνα που έστειλε η περιφερειακή κυβέρνηση της Βαλένθια προειδοποιώντας τους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο, έφθασε όταν τα κτίρια είχαν ήδη πλημμυρίσει και πολλοί άνθρωποι πνίγονταν.

Πηγή: ΑΜΠΕ

