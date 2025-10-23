Οι ΗΠΑ προειδοποιούν ότι οι διαταραχές στις πτήσεις ενδέχεται να αυξηθούν καθώς συνεχίζεται το shutdown

Ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι, και οι Ρεπουμπλικάνοι ηγέτες στο Κογκρέσο προειδοποίησαν την Πέμπτη ότι οι διακοπές στις πτήσεις ενδέχεται να αυξηθούν καθώς το κλείσιμο της κυβέρνησης εισέρχεται στην 23η ημέρα του και οι ελεγκτές χάνουν τον πρώτο πλήρη μισθό τους.

Περίπου 13.000 ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και περίπου 50.000 υπάλληλοι της Διοίκησης Ασφάλειας Μεταφορών πρέπει να εργαστούν άμισθοι κατά τη διάρκεια του κλεισίματος της κυβέρνησης. Οι ελεγκτές θα χάσουν τον πρώτο πλήρη μισθό τους την Τρίτη.

«Καμία εγγύηση» ότι οι πτήσεις θα γίνονται στην ώρα τους

«Δεν μπορώ να σας εγγυηθώ ότι η πτήση σας θα είναι στην ώρα της. Δεν μπορώ να σας εγγυηθώ ότι η πτήση σας δεν θα ακυρωθεί. Θα εξαρτηθεί από το αν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας μας θα προσέρχονται στην εργασία τους κάθε μέρα», δήλωσε ο Ντάφι σε συνέντευξη Τύπου στο Καπιτώλιο, προτρέποντας τους ελεγκτές να συνεχίσουν να εργάζονται.

Την περασμένη εβδομάδα, οι απουσίες των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας αντιπροσώπευαν το 53% των καθυστερήσεων πτήσεων από την έναρξη του κλεισίματος, σε σύγκριση με το 5% που είναι κανονικά, είπε.

Το 2019, κατά τη διάρκεια ενός 35ήμερου lockdown, ο αριθμός των απουσιών των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και των υπαλλήλων της TSA αυξήθηκε καθώς οι εργαζόμενοι δεν πλήρωναν τους μισθούς τους, με αποτέλεσμα να παραταθούν οι χρόνοι αναμονής στα σημεία ελέγχου σε ορισμένα αεροδρόμια. Οι αρχές αναγκάστηκαν να επιβραδύνουν την εναέρια κυκλοφορία στη Νέα Υόρκη και την Ουάσινγκτον, γεγονός που άσκησε πίεση στους νομοθέτες να τερματίσουν αυτό το αδιέξοδο.

Η FAA έχει περίπου 3.500 ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που δεν έχουν τα στοχευμένα επίπεδα προσωπικού και πολλοί εργάζονταν υποχρεωτικές υπερωρίες και εξαήμερες εβδομάδες ακόμη και πριν από το lockdown.

Πηγή: Reuters