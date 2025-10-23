Logo Image

Αραβικές και μουσουλμανικές χώρες καταδικάζουν τα σχέδια προσάρτησης της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ

Κόσμος

Αραβικές και μουσουλμανικές χώρες καταδικάζουν τα σχέδια προσάρτησης της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ

Στις 14 χώρες, συμπεριλαμβάνονται η Σαουδική Αραβία, η Ιορδανία και η Τουρκία

Περισσότερα από δώδεκα μουσουλμανικά και αραβικά κράτη καταδίκασαν τα δύο ισραηλινά νομοσχέδια που ζητούν την προσάρτηση της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, σε κοινή δήλωση που μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Σαουδικής Αραβίας.

Οι 14 χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Σαουδικής Αραβίας, της Ιορδανίας και της Τουρκίας, καθώς και ο Αραβικός Σύνδεσμος και ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας, δήλωσαν ότι «καταδικάζουν με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο» τα νομοσχέδια, τα οποία χαρακτήρισαν «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube