Αραβικές και μουσουλμανικές χώρες καταδικάζουν τα σχέδια προσάρτησης της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ

Περισσότερα από δώδεκα μουσουλμανικά και αραβικά κράτη καταδίκασαν τα δύο ισραηλινά νομοσχέδια που ζητούν την προσάρτηση της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, σε κοινή δήλωση που μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Σαουδικής Αραβίας.

Οι 14 χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Σαουδικής Αραβίας, της Ιορδανίας και της Τουρκίας, καθώς και ο Αραβικός Σύνδεσμος και ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας, δήλωσαν ότι «καταδικάζουν με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο» τα νομοσχέδια, τα οποία χαρακτήρισαν «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου».