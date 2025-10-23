Ο Πούτιν κρατά ανοιχτό το παράθυρο διαλόγου, αλλά απειλεί με συντριπτικό χτύπημα σε περίπτωση Τόμαχοκ

Να διατηρήσει ανοιχτό το παράθυρο διαλόγου με τις ΗΠΑ, αλλά καινα προειδοποιήσει εκ νέου με αντίποινα σε περίπτωση πλήγματος εντός ρωσικής επικράτειας επιχείρησε ο Βλαντιμίρ Πούτιν στην πρώτη του αντίδραση μετά την ακύρωση της μεταξύ τους συνάντησης από τον Ντόναλντ Τραμπ και την επιβολή κυρώσεων στις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρίες της Ρωσίας.

Η απάντηση της Μόσχας θα είναι «συντριπτική» σε ενδεχόμενη επίθεση με Τόμαχοκ, ή άλλους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, βαθιά εντός της ρωσικής επικράτειας, είπε ο Πούτιν.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου είπε πως «εάν τέτοια όπλα χρησιμοποιηθούν για να πλήξουν ρωσικά εδάφη, η απάντηση θα είναι πολύ σοβαρή, εάν όχι συντριπτική. Ας το σκεφτούν καλά».

Ο Ρώσος Πρόεδρος θέλησε πάντως να συντηρήσει ζωντανό το ενδεχόμενο ενός τετ α τετ στη Βουδαπέστη λέγοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ κατά πάσα πιθανότατα ήθελε να πεί ότι η συνάντηση ανεβλήθη (σσ: και δεν ματαιώθηκε).

Ο Βλ. Πούτιν διευκρίνισε επίσης ότι η Βουδαπέστη, ως τόπος συνάντησης, ήταν αμερικανική πρόταση.

Ο Ρώσος Πρόεδρος εμφανίστηκε βέβαιος ότι οι αμερικανικές κυρώσεις κατα των δύο μεγαλύτερων ρωσικών πετρελαϊκών εταιριών «δεν θα πλήξουν την οικονομία της χώρας του».

Αντιθέτως, επεσήμανε, η αναταραχή στις διεθνείς αγορές ενέργειας αναμένεται να οδηγήσει σε αυξήσεις τιμών που θα είναι δυσάρεστες για αρκετές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ.

Χαρακτήρισε τις κυρώσεις «μη φιλικές πράξεις» που σκοπέυουν να ασκήσουν πίεση στη ρωσική οικονομία δεν πρόκειται να ενισχύουν τις ρωσοαμερικανικές σχέσεις.

Πρόσθεσε πάντως ότι «κανένα κράτος που σέβεται τον εαυτό του δεν κάνει ποτέ, τίποτε υπό πίεση».

Προειδοποίησε επίσης ότι η αντικατάσταση του ρωσικού πετρελαίου στη παγκόσμια οικονομία θα απαιτήσει πολύ χρόνο και διαβεβαίωσε ότι ο ρωσικός ενεργειακός τομέας παραμένει ασφαλής αν και δεν απέκλεισε να καταγραφούν ορισμένες απώλειες.

Αλλαγή πλεύσης

Η χθεσινή ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών σηματοδοτεί σαφή αλλαγή πλεύσης για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μέχρι πρόσφατα μιλούσε για συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Βουδαπέστη. «Δεν θέλω να έχω μία συνάντηση χωρίς αποτέλεσμα, δεν θέλω να σπαταλήσω τον καιρό μου», είπε.

President Trump on not meeting Putin: “I don’t want to have a wasted meeting. I don’t want to have a waste of time.” pic.twitter.com/3Q4MjhAALH — Fox News (@FoxNews) October 21, 2025

Οι κυρώσεις πλήττουν τη Rosneft και τη Lukoil, μαζί με περίπου τρεις δεκάδες θυγατρικές τους, στοχεύοντας -όπως δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ– «τη χρηματοδοτική μηχανή του Κρεμλίνου»