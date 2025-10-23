Logo Image

Ο Ζελένσκι ελπίζει σε «θετική απόφαση» της ΕΕ για τη χρήση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων

Κόσμος

Η Ρωσία έφερε τον πόλεμο στη γη μας και πρέπει να πληρώσει, είπε ο Ουκρανός Πρόεδρος.

Την ελπίδα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προχωρήσει με το σχέδιο οικονομικής ενίσχυσης της Ουκρανίας με ένα γιγάντιο νέο «δάνειο επανορθώσεων» που θα χρηματοδοτηθεί από παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία εξέφρασε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Ελπίζω ότι θα λάβουν μια πολιτική απόφαση, θετική απόφαση με τον έναν ή τον άλλο τρόπο για να βοηθήσουν την Ουκρανία με κεφάλαια», δήλωσε ο Ζελένσκι σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες, όπου οι ηγέτες της ΕΕ συζήτησαν το προτεινόμενο σχέδιο.

«Η Ρωσία έφερε τον πόλεμο στη γη μας και πρέπει να πληρώσει για αυτόν τον πόλεμο», είπε ο Ουκρανός Πρόεδρος.

