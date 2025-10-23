Logo Image

Ο απερχόμενος δήμαρχος της Νέας Υόρκης υποστηρίζει τον Άντριου Κουόμο για να τον διαδεχθεί

Κόσμος

Ο απερχόμενος δήμαρχος της Νέας Υόρκης υποστηρίζει τον Άντριου Κουόμο για να τον διαδεχθεί

Στις δημοτικές εκλογές του Νοεμβρίου

Ο απερχόμενος δήμαρχος της Νέας Υόρκης Έρικ Άνταμς υποστηρίζει τον πρώην κυβερνήτη της πολιτείας Άντριου Κουόμο στις δημοτικές εκλογές του Νοεμβρίου, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times.

«Νομίζω ότι είναι επιτακτική ανάγκη να αφυπνίσουμε πραγματικά τις μαύρες και άλλες μειονοτικές κοινότητες που έχουν υποφέρει», δήλωσε ο Άνταμς στους Times σε συνέντευξή του.

«Θα περπατήσω με τον κυβερνήτη σε αυτές τις γειτονιές και θα τους κάνω να συμμετάσχουν» σημείωσε ο απερχόμενος δήμαρχος της αμερικανικής μεγαλούπολης .

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube