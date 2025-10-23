Ο απερχόμενος δήμαρχος της Νέας Υόρκης υποστηρίζει τον Άντριου Κουόμο για να τον διαδεχθεί

Ο απερχόμενος δήμαρχος της Νέας Υόρκης Έρικ Άνταμς υποστηρίζει τον πρώην κυβερνήτη της πολιτείας Άντριου Κουόμο στις δημοτικές εκλογές του Νοεμβρίου, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times.

«Νομίζω ότι είναι επιτακτική ανάγκη να αφυπνίσουμε πραγματικά τις μαύρες και άλλες μειονοτικές κοινότητες που έχουν υποφέρει», δήλωσε ο Άνταμς στους Times σε συνέντευξή του.

«Θα περπατήσω με τον κυβερνήτη σε αυτές τις γειτονιές και θα τους κάνω να συμμετάσχουν» σημείωσε ο απερχόμενος δήμαρχος της αμερικανικής μεγαλούπολης .