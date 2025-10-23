Κυρώσεις τις ΕΕ σε πρύτανη ρωσικού πανεπιστημίου που δίδασκε την παράκαμψη των κυρώσεων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έλαβε αυστηρά περιοριστικά μέτρα σε βάρος του πρύτανη ρωσικού πανεπιστημίου, ο οποίος φέρεται να ανέπτυξε ακαδημαϊκό πρόγραμμα με στόχο την υπονόμευση των ευρωπαϊκών κυρώσεων.

Συγκεκριμένα, η ΕΕ ανακοίνωσε ταξιδιωτική απαγόρευση και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων του Νικίτα Ανίσιμοφ, πρύτανη της Ανώτατης Σχολής Οικονομικών του Εθνικού Ερευνητικού Πανεπιστημίου της Μόσχας.

Ο Ανίσιμοφ είχε ιδρύσει μεταπτυχιακό πρόγραμμα που παρείχε εκπαίδευση στους φοιτητές σχετικά με τεχνικές παράκαμψης των ευρωπαϊκών περιοριστικών μέτρων, γεγονός που η Ένωση θεώρησε ως ευθεία πρόκληση στις προσπάθειές της να επιβάλει το καθεστώς κυρώσεων κατά της Ρωσίας, μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Η απόφαση περιλαμβάνεται στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και υπογραμμίζει την πρόθεση των Βρυξελλών να καταπολεμήσουν ακόμη και τις πιο σύνθετες μορφές παράκαμψης των ευρωπαϊκών κυρώσεων.