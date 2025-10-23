Logo Image

Κυρώσεις τις ΕΕ σε πρύτανη ρωσικού πανεπιστημίου που δίδασκε την παράκαμψη των κυρώσεων

Κόσμος

Κυρώσεις τις ΕΕ σε πρύτανη ρωσικού πανεπιστημίου που δίδασκε την παράκαμψη των κυρώσεων

REUTERS/Yves Herman

Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ένωση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έλαβε αυστηρά περιοριστικά μέτρα σε βάρος του πρύτανη ρωσικού πανεπιστημίου, ο οποίος φέρεται να ανέπτυξε ακαδημαϊκό πρόγραμμα με στόχο την υπονόμευση των ευρωπαϊκών κυρώσεων.

Συγκεκριμένα, η ΕΕ ανακοίνωσε ταξιδιωτική απαγόρευση και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων του Νικίτα Ανίσιμοφ, πρύτανη της Ανώτατης Σχολής Οικονομικών του Εθνικού Ερευνητικού Πανεπιστημίου της Μόσχας.

Ο Ανίσιμοφ είχε ιδρύσει μεταπτυχιακό πρόγραμμα που παρείχε εκπαίδευση στους φοιτητές σχετικά με τεχνικές παράκαμψης των ευρωπαϊκών περιοριστικών μέτρων, γεγονός που η Ένωση θεώρησε ως ευθεία πρόκληση στις προσπάθειές της να επιβάλει το καθεστώς κυρώσεων κατά της Ρωσίας, μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Η απόφαση περιλαμβάνεται στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και υπογραμμίζει την πρόθεση των Βρυξελλών να καταπολεμήσουν ακόμη και τις πιο σύνθετες μορφές παράκαμψης των ευρωπαϊκών κυρώσεων.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube