Γάζα: Η εκκαθάριση της επιφάνειας της Λωρίδας από υπολείμματα βομβών θα διαρκέσει έως και 30 χρόνια, σύμφωνα με ανθρωπιστική οργάνωση

Η εκκαθάριση της επιφάνειας της Γάζας από μη εκραγέντα πυρομαχικά πιθανότατα θα διαρκέσει 20 έως 30 χρόνια, σύμφωνα με αξιωματούχο της ομάδας βοήθειας Humanity & Inclusion, περιγράφοντας τον θύλακα ως ένα «φρικτό, μη χαρτογραφημένο ναρκοπέδιο».

Περισσότεροι από 53 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και εκατοντάδες έχουν τραυματιστεί από θανατηφόρα υπολείμματα του διετούς πολέμου Ισραήλ-Χαμάς, σύμφωνα με μια βάση δεδομένων υπό την ηγεσία του ΟΗΕ, η οποία θεωρείται από τις ομάδες βοήθειας ως μια τεράστια υποτίμηση.

Μια εκεχειρία που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ αυτόν τον μήνα έχει δημιουργήσει ελπίδες ότι το τεράστιο έργο της απομάκρυνσής τους από εκατομμύρια τόνους ερειπίων μπορεί να ξεκινήσει.

«Αν κοιτάτε μια πλήρη εκκαθάριση, δεν θα συμβεί ποτέ, είναι υπόγεια. Θα τη βρούμε για τις επόμενες γενιές», δήλωσε ο Νικ Ορ, ειδικός στην εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών στην Humanity & Inclusion, συγκρίνοντας την κατάσταση με τις βρετανικές πόλεις μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Η επιφανειακή εκκαθάριση, κάτι που είναι εφικτό μέσα σε μια γενιά, νομίζω σε 20 με 30 χρόνια», πρόσθεσε.

«Θα είναι μια πολύ μικρή προσπάθεια για την επίλυση ενός πολύ μεγάλου προβλήματος».

Ο Ορ, ο οποίος πήγε στη Γάζα αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, είναι μέλος της επταμελούς ομάδας του οργανισμού του που θα ξεκινήσει την ταυτοποίηση υπολειμμάτων πολέμου εκεί σε βασικές υποδομές όπως νοσοκομεία και αρτοποιεία την επόμενη εβδομάδα.

Απαιτείται άδεια από το Ισραήλ

Προς το παρόν, ωστόσο, ομάδες βοήθειας όπως η δική του δεν έχουν λάβει γενική ισραηλινή άδεια να ξεκινήσουν εργασίες για την απομάκρυνση και καταστροφή των πυρομαχικών ούτε να εισαγάγουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό, είπε.

Η COGAT, ο βραχίονας του ισραηλινού στρατού που επιβλέπει την βοήθεια προς τη Γάζα, δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό. Αποκλείει την εισαγωγή αντικειμένων στη Γάζα που θεωρεί ότι έχουν «διπλή χρήση» – τόσο πολιτική όσο και στρατιωτική.

Ο Ορ δήλωσε ότι ζητείται άδεια για την εισαγωγή προμηθειών για την καύση βομβών αντί για την πυροδότησή τους, για να κατευναστούν οι ανησυχίες σχετικά με την επαναχρησιμοποίησή τους από τη Χαμάς.

Εξέφρασε την υποστήριξή του για μια προσωρινή δύναμη όπως αυτή που προβλέπεται στο σχέδιο κατάπαυσης του πυρός των 20 σημείων. «Εάν πρόκειται να υπάρξει κάποιο μέλλον μέσα στη Γάζα, χρειάζεται μια δύναμη ασφαλείας που θα επιτρέπει στους ανθρωπιστικούς φορείς να εργάζονται», δήλωσε ο Ορ.

Πηγή: Reuters