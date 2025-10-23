Μπεν Γκβιρ κατά Τραμπ για προσάρτηση Δυτικής Όχθης: «Το Ισραήλ είναι ένα κυρίαρχο και ανεξάρτητο κράτος»

Ο Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που απευθύνεται στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, γράφει ότι «το Ισραήλ είναι ένα κυρίαρχο και ανεξάρτητο κράτος» και ότι «τα μέλη της Κνεσέτ ψηφίζουν κατά την κρίση τους».

Σημειώνεται ότι το ακροδεξιό κόμμα Otzma Yehudit του Μπεν Γκβιρ ψήφισε υπέρ των χθεσινών προκαταρκτικών ψηφοφοριών στην Κνεσέτ για την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης.

«Όχι» Τραμπ σε προσάρτηση της Δυτικής Όχθης

Ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν θα επιτρέψει στο Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζε Ντ. Βανς, ο οποίος επισκεπτόταν το Ισραήλ κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, την χαρακτήρισε «πολύ ανόητη».

Ο Μπεν Γβιρ υπογραμμίζει ότι τρέφει «μεγάλο σεβασμό» για τον Τραμπ, τον οποίο αποκαλεί «τον καλύτερο Αμερικανό πρόεδρο απέναντι στο Ισραήλ».

Αιχμές για πιθανή απελευθέρωση του Μπαργούτι

Παράλληλα, απαντά εμμέσως στις δηλώσεις του Τραμπ στο περιοδικό Time, που δημοσιεύθηκαν σήμερα, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι μπορεί να πιέσει το Ισραήλ να απελευθερώσει τον εξέχοντα Παλαιστίνιο ηγέτη Μαρουάν Μπαργούτι, έναν καταδικασμένο τρομοκράτη που βρίσκεται φυλακισμένος στο Ισραήλ.

Ο Μπεν Γβιρ αποκαλεί τον Μπαργούτι «έναν άθλιο Ναζί δολοφόνο υπεύθυνο για το αίμα πολλών αμάχων, γυναικών και παιδιών» που «δεν θα απελευθερωθεί και δεν θα ηγηθεί της Γάζας».

Οι διαπραγματευτές της Χαμάς πρόσφατα πίεσαν ανεπιτυχώς για να εξασφαλίσουν την απελευθέρωση του Μπαργούτι στη συμφωνία ανταλλαγής ομήρων-κρατουμένων που μεσολάβησε από τις ΗΠΑ.

Πηγή: Times of Israel