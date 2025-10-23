Ευρωπαίοι ηγέτες και Ζελένσκι συμφώνησαν να συνεχιστεί η πίεση στον Πούτιν για να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Την αποφασιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διατηρήσει την πίεση προς τη Μόσχα, ώστε να εξαναγκαστεί ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για ειρήνη, υπογράμμισαν σήμερα οι Ευρωπαίοι ηγέτες και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά τη διάρκεια της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με ευρωπαϊκή πηγή, ο κ. Ζελένσκι ενημέρωσε τους 27 για το νέο κύμα ρωσικών επιθέσεων σε πολιτικούς στόχους και ενεργειακές υποδομές, για την επιδεινούμενη οικονομική κατάσταση της Ουκρανίας και για τις άμεσες ανάγκες του ουκρανικού στρατού. Παράλληλα, παρουσίασε την εικόνα των πρόσφατων διεθνών πρωτοβουλιών που στοχεύουν σε κατάπαυση του πυρός.

Καμία διάθεση από τη Μόσχα για ειρηνευτικές συνομιλίες

Κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής απόψεων, οι ηγέτες της ΕΕ και ο Ουκρανός πρόεδρος συμφώνησαν ότι η Ρωσία εξακολουθεί να αρνείται κάθε ουσιαστική συμμετοχή σε ειρηνευτικές συνομιλίες. Ως εκ τούτου, όπως επισημάνθηκε, η συνέχιση της πολιτικής και οικονομικής πίεσης προς το Κρεμλίνο παραμένει επιβεβλημένη.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τους Ευρωπαίους ηγέτες για την υιοθέτηση του 19ου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας και για τη διαρκή στήριξη της ΕΕ προς το Κίεβο, τόσο σε πολιτικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο.

Μετά την παρέμβασή του, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων συνέχισαν τη συζήτηση για το πώς θα εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, ειδικά για τα έτη 2026–2027, προκειμένου να διατηρηθεί η σταθερότητα της χώρας και η αντοχή της πολεμικής της προσπάθειας.

Οι διαβουλεύσεις για το ουκρανικό ζήτημα αναμένεται να συνεχιστούν και το απόγευμα, καθώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες επιδιώκουν να διαμορφώσουν ένα συνεκτικό και βιώσιμο σχέδιο στήριξης της Ουκρανίας ενόψει του δύσκολου χειμώνα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ