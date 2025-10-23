F-35: Ο απρόσμενος αντίπαλος του πιο θανατηφόρου μαχητικού

Αποκαλείται από στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες «ιπτάμενος υπολογιστής». Είναι εξοπλισμένο με πληθώρα αισθητήρων και ηλεκτρονικά συστήματα σχεδιασμένα για να διασφαλίζουν ότι μπορεί να εισχωρήσει πίσω από τις εχθρικές γραμμές και να επιφέρει καταστροφικά πλήγματα. Αλλά το F-35, το πιο προηγμένο αεροσκάφος stealth στον κόσμο, απροσδόκητα, απέκτησε αχίλλειο πτέρνα. Τους μαγνήτες σπάνιων γαιών που παίζουν κρίσιμο ρόλο στους αισθητήρες, τους κινητήρες και τα πτερύγια των φτερών του.

Καθώς η Κίνα, ηγέτιδα των σπάνιων γαιών, διαπραγματεύεται τις εμπορικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ, εκμεταλλεύεται τις αδυναμίες τους, επιβάλλοντας μια σειρά νέων περιορισμών όχι μόνο στις εξαγωγές των μαγνητών, αλλά και στην τεχνογνωσία τους.

«Καθολική» απαγόρευση

Αυτό σημαίνει ότι: οποιοσδήποτε, οπουδήποτε, επιθυμεί να εξάγει ένα προϊόν που περιέχει 0,1% σπάνιων γαιών που παράγονται στην Κίνα ή κατασκευάστηκε με τη χρήση κινεζικών τεχνολογιών, πρέπει να δηλώσει την χρήση για την οποία προορίζεται, και να λάβει άδεια από το Πεκίνο.

Επιπλέον, τα νέα μέτρα στοχεύουν να δυσκολέψουν όσο το δυνατόν περισσότερο την ανάπτυξη αλυσίδων εφοδιασμού σπάνιων γαιών από ξένες χώρες, καταστέλλοντας την ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

«Σχεδόν παράνομο»

«Οι περιορισμοί καθιστούν σχεδόν παράνομο για τους Κινέζους υπηκόους να εργάζονται για άλλες εταιρείες σπάνιων γαιών και μαγνητών σε όλο τον κόσμο», τονίζει η Gracelin Baskaran, ειδικός σε κρίσιμα ορυκτά στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS), μιλώντας στην Telegraph.

«Πρέπει να λάβετε ρητά την άδεια της Κίνας. Έχουν κλείσει τα παραθυράκια για διαρροή τεχνολογίας και ανθρώπινου κεφαλαίου».

Η Κίνα ήδη έχει καταστήσει σαφές ότι θα απορρίψει αιτήσεις για προϊόντα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από ξένους στρατούς.

«Έτσι, ακόμη και αν ο μαγνήτης κατασκευάστηκε στη Γαλλία, αλλά περιέχει μισό τοις εκατό βαρέων σπάνιων γαιών που παράγονται στην Κίνα, υπόκειται πλέον σε αυτούς τους κανόνες. Δεν θα βρείτε πολλούς μαγνήτες σε όλο τον κόσμο που να μην πληρούν αυτό το όριο» λέει η Baskaran.

F-35, και οι περισσότερες αμυντικές τεχνολογίες βασίζονται σε μαγνήτες σπάνιων γαιών που κατασκευάζονται στην Κίνα.

Στερεί από τον αμερικανικό στρατό ζωτικής σημασίας υλικά

Ο στόχος είναι σαφής: να στερήσει από τον αμερικανικό στρατό τους ζωτικής σημασίας μαγνήτες σπάνιων γαιών και να ασκήσει πίεση στον Ντόναλντ Τραμπ να υποχωρήσει στις εμπορικές διαπραγματεύσεις.

Χωρίς άμεση δράση, ορισμένοι ειδικοί προειδοποιούν ότι το Πεκίνο θα είναι σε θέση να κλείσει τη βρύση των εξαγωγών σπάνιων γαιών, κατά βούληση

Αυτό εξηγεί γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε αρχικά με οργή στους περιορισμούς νωρίτερα αυτό το μήνα, απειλώντας με επιπλέον δασμούς 100%.

Οι πολύτιμοι, για το F-35, μαγνήτες σαμαρίου-κοβαλτίου

Η Κίνα ελέγχει περίπου το 90% της επεξεργασίας σπάνιων γαιών και της παραγωγής μαγνητών σπάνιων γαιών παγκοσμίως. Ωστόσο, για ορισμένους συγκεκριμένους τύπους μαγνητών, ελέγχει σχεδόν το 100%. Για παράδειγμα τους μαγνήτες σαμαρίου-κοβαλτίου στο F-35.

Λόγω των ισχυρών μαγνητικών πεδίων τους, του μικρού μεγέθους τους και της υψηλής αντοχής τους στη θερμότητα, αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο των διάφορων συστημάτων υψηλής τεχνολογίας του μαχητικού αεροπλάνου

Βρίσκονται στον στροβιλοκινητήρα, στους αισθητήρες και στα ηλεκτρονικά συστήματα ακόμη και στους μηχανισμούς που χρησιμοποιεί ο πιλότος για να ρυθμίζει τα πτερύγια και τα πηδάλια.

«Ευάλωττοι» και οι Tomahawk

Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός πως το F-35 δεν είναι το μόνο που χρησιμοποιεί μαγνήτες σπάνιων γαιών, ιδίως τους βαρείς που έχει στοχεύσει η Κίνα

Και αλλα όπλα του αμερικανικού οπλοστασίου όπως οι πύραυλοι κρουζ Tomahawk, τα αντιτορπιλικά και τα υποβρύχια του ναυτικού, οι φορητοί πύραυλο Stinger και το άρμα μάχης M1 Abrams,εξαρτώνται από αυτούς.

