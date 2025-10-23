Τραμπ για Γάζα: «Εγώ σταμάτησα» τον Νετανιάχου, «θα συνέχιζε» τον πόλεμο ίσως «για χρόνια»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει στο περιοδικό Time ότι ανάγκασε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να σταματήσει να διεξάγει τον πόλεμο κατά της Χαμάς στη Γάζα και ότι διαφορετικά αυτός ο πόλεμος μπορεί να είχε συνεχιστεί για χρόνια.

Στη συνέντευξη, που δημοσιεύθηκε σήμερα και διεξήχθη στις 15 Οκτωβρίου, λίγες ημέρες μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Γάζα, ο Τραμπ λέει ότι είπε στον Νετανιάχου ότι ο πόλεμος δεν μπορούσε να συνεχιστεί επ’ αόριστον.

«Είπα στον Μπίμπι: “Μπίμπι, δεν μπορείς να πολεμήσεις [όλο] τον κόσμο. Μπορείς να δώσεις μεμονωμένες μάχες, αλλά ο κόσμος είναι εναντίον σου. Και το Ισραήλ είναι ένα πολύ μικρό μέρος σε σύγκριση με τον κόσμο”».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ συνέχισε: «Ξέρετε, τον σταμάτησα, επειδή θα συνέχιζε. Θα μπορούσε να συνεχιστεί για χρόνια. Θα συνεχιζόταν για χρόνια. Και τον σταμάτησα, και όλοι ενώθηκαν όταν σταμάτησα, ήταν καταπληκτικό».

Αποκάλεσε την απόπειρα επίθεσης του Ισραήλ εναντίον των ηγετών της Χαμάς στο Κατάρ ένα «λάθος» που ήταν «τρομερό», αλλά λέει ότι δημιούργησε ορμή προς τη συμφωνία.

«Και όταν έκανε αυτό το ένα τακτικό λάθος, αυτό στο Κατάρ, και αυτό ήταν τρομερό, αλλά στην πραγματικότητα, και το είπα στον εμίρη, αυτό ήταν ένα από τα πράγματα που μας έφερε όλους κοντά, επειδή ήταν τόσο ασύνδετο που έκανε τους πάντες να κάνουν αυτό που έπρεπε να κάνουν».

«Το Ισραήλ και η Σαουδική Αραβία θα ομαλοποιήσουν τις σχέσεις τους μέχρι το τέλος του έτους»

Το Ισραήλ και η Σαουδική Αραβία θα ομαλοποιήσουν τις σχέσεις τους μέχρι το τέλος του έτους, προέβλεψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά. Νομίζω ότι η Σαουδική Αραβία θα ηγηθεί», λέει σε συνέντευξη του στο περιοδικό Time στις 15 Οκτωβρίου που δημοσιεύθηκε σήμερα, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την ομαλοποίηση των σχέσεων Σαουδικής Αραβίας-Ισραήλ.

«Είχαν ένα πρόβλημα με τη Γάζα και ένα πρόβλημα με το Ιράν», είπε. «Τώρα δεν έχουν αυτά τα δύο προβλήματα», εξήγησε.

Ερωτηθείς αν «η Σαουδική Αραβία θα ενταχθεί στις Συμφωνίες του Αβραάμ μέχρι το τέλος του έτους», απάντησε «Ναι, ναι. Ναι».

«Θα επισκεφτώ τη Γάζα κάποια στιγμή»

Στη συνέχεια, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι θα επισκεφθεί τη Λωρίδα της Γάζας κάποια στιγμή.

Ο πρόεδρος υποδεικνύει ότι δεν βλέπει τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς ως ηγέτη των Παλαιστινίων.

«Δεν έχουν ηγέτη αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον έναν ορατό ηγέτη, και δεν θέλουν πραγματικά, επειδή όλοι αυτοί οι ηγέτες έχουν πυροβοληθεί και σκοτωθεί. Δεν είναι και τόσο καλή δουλειά», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι πάντα έβρισκε τον Αμπάς «λογικό, αλλά μάλλον δεν είναι».

Δεν θα δεσμευόταν να ηγηθεί ο Μαχμούντ Αμπάς ενός διοικητικού οργάνου της Παλαιστινιακής Αρχής στη Γάζα.

Ταυτόχρονα, ο Τραμπ σημείωσε ότι συζητά το θέμα του φυλακισμένου Παλαιστίνιου ηγέτη Μαρουάν Μπαργούτι και θα λάβει μια απόφαση για το αν θέλει το Ισραήλ να απελευθερώσει τον καταδικασμένο τρομοκράτη.

«Βρίσκομαι κυριολεκτικά αντιμέτωπος με αυτό το ερώτημα περίπου 15 λεπτά πριν τηλεφωνήσετε», είπε. «Αυτή ήταν η ερώτηση. Αυτή ήταν η ερώτησή μου της ημέρας. Οπότε θα πάρω μια απόφαση.»

Πηγή: Times of Israel