Πρώτη πανευρωπαϊκά η Ελλάδα στην «υποκειμενική φτώχεια»

Η εικόνα της φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει σημάδια βελτίωσης, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat. Ο δείκτης «υποκειμενικής φτώχειας» — που αποτυπώνει το πώς αντιλαμβάνονται οι πολίτες την οικονομική τους κατάσταση — μειώθηκε το 2024 στο 17,4%, από 19,1% που είχε καταγραφεί το 2023. Παρ’ όλα αυτά η χώρα μας παραμένει πρώτη στην ΕΕ με περισσότερους από τους μισούς πολίτες να δηλώνουν πως έχουν οικονομικές δυσκολίες.

Η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της ανησυχίας, καθώς 66,8% των πολιτών δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να καλύψουν τις οικονομικές τους ανάγκες. Το ποσοστό αυτό είναι υπερδιπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου και το υψηλότερο στην Ε.Ε., υποδηλώνοντας τη συνεχιζόμενη πίεση στα ελληνικά νοικοκυριά.

Η Βουλγαρία ακολουθεί με 37,4%, ενώ στη Σλοβακία το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 28,7%.

Αντίθετα, η εικόνα είναι αισθητά καλύτερη στις Κάτω Χώρες (7,3%), στη Γερμανία (7,3%) και στο Λουξεμβούργο (8,5%), όπου οι πολίτες εμφανίζονται πιο αισιόδοξοι για την οικονομική τους κατάσταση.

Τι είναι η «υποκειμενική φτώχεια»

Η «υποκειμενική φτώχεια» αποτελεί νέο εργαλείο μέτρησης που έχει υιοθετήσει η Eurostat, στο πλαίσιο της ετήσιας έρευνας EU-SILC. Αντί να περιορίζεται στα εισοδηματικά δεδομένα, εξετάζει την προσωπική αίσθηση οικονομικής πίεσης — το αν ένα νοικοκυριό μπορεί να καλύψει βασικές ανάγκες, να πληρώσει λογαριασμούς ή να αποπληρώσει δάνεια.

Στην ελληνική περίπτωση, τα στοιχεία αναδεικνύουν ένα έντονο χάσμα μεταξύ εισοδημάτων και κόστους ζωής, αλλά και μια παρατεταμένη ανασφάλεια που αποτυπώνεται στην καθημερινότητα των πολιτών, παρά τη σταδιακή οικονομική ανάκαμψη των τελευταίων ετών.

Μείωση σε όλες της ηλικιακές ομάδες – Παραμένει ανθεκτική η νεανική φτώχεια

Η έρευνα παρατήρησε πτώση του ποσοστού υποκειμενικής φτώχειας σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2024.

Το υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται στα παιδιά και τους εφήβους κάτω των 18 ετών, όπου ένας στους πέντε (20,6%) δηλώνει ότι ζει υπό οικονομική πίεση. Στην ομάδα των ενηλίκων 18–64 ετών, το ποσοστό διαμορφώθηκε στο 17,3%, ενώ στους πολίτες άνω των 65 ετών περιορίστηκε στο 14,9%.

Η βελτίωση είναι γενικευμένη σε σχέση με το 2023. Η μεγαλύτερη πτώση παρατηρήθηκε στους ενήλικες, με μείωση 1,8 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ η υποκειμενική φτώχεια στους νεότερους και τους ηλικιωμένους μειώθηκε κατά 1,6 μονάδες.

Σύμφωνα με την Eurostat, η τάση αυτή αποδίδεται στη σταδιακή αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, στη μικρή αύξηση των πραγματικών εισοδημάτων και στις στοχευμένες κοινωνικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν σε αρκετά κράτη μέλη.

Παρ’ όλα αυτά, η νεανική φτώχεια παραμένει η πιο έντονη και ανθεκτική, υποδηλώνοντας ότι τα παιδιά εξακολουθούν να πλήττονται περισσότερο από τις οικονομικές ανισότητες στην Ευρώπη.

Με πληροφορίες από Eurostat