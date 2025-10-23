Το κλείσιμο των συνόρων Πακιστάν-Αφγανιστάν αυξάνει τις τιμές σε βασικά προϊόντα

Το κλείσιμο των συνόρων μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν έχει αυξήσει τις τιμές των βασικών αγαθών και στα δύο έθνη, με τις ντομάτες να κοστίζουν πλέον πέντε φορές περισσότερο στο Πακιστάν από τότε που ξέσπασαν οι μάχες μεταξύ των δύο γειτόνων της Νότιας Ασίας αυτόν τον μήνα.

Τα συνοριακά περάσματα μεταξύ των δύο χωρών παραμένουν κλειστά από τις 11 Οκτωβρίου, μετά από χερσαίες μάχες και πακιστανικές αεροπορικές επιδρομές στα αμφισβητούμενα σύνορά τους μήκους 2.600 χιλιομέτρων (1.600 μιλίων) που σκότωσαν δεκάδες και από τις δύο πλευρές στις χειρότερες μάχες από την κατάληψη της Καμπούλ από τους Ταλιμπάν το 2021.

Όλο το εμπόριο και η διαμετακόμιση έχουν αποκλειστεί από τότε που ξέσπασαν οι μάχες, δήλωσε την Πέμπτη στο Reuters ο Χαν Τζαν Αλοκοζάι, επικεφαλής του Πακιστανικο-Αφγανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στην Καμπούλ.

«Με κάθε μέρα που περνάει, και οι δύο πλευρές χάνουν περίπου 1 εκατομμύριο δολάρια», είπε.

Τα φρέσκα φρούτα, τα λαχανικά, τα μέταλλα, τα φάρμακα, το σιτάρι, το ρύζι, η ζάχαρη, το κρέας και τα γαλακτοκομικά προϊόντα αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του ετήσιου όγκου εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών, ύψους 2,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Πάνω από 400% η αύξηση της τιμής της ντομάτας

Οι τιμές των ντοματών, που χρησιμοποιούνται εκτενώς στην πακιστανική κουζίνα, έχουν αυξηθεί κατά πάνω από 400% σε περίπου 600 πακιστανικές ρουπίες (2,13 δολάρια) ανά κιλό. Τα μήλα, τα οποία προέρχονται κυρίως από το Αφγανιστάν, παρουσιάζουν επίσης άνοδο των τιμών.

«Έχουμε περίπου 500 εμπορευματοκιβώτια με λαχανικά για εξαγωγή καθημερινά, τα οποία έχουν όλα χαλάσει», δήλωσε ο Αλοκοζάι.

Περίπου 5.000 εμπορευματοκιβώτια με εμπορεύματα έχουν εγκλωβιστεί εκατέρωθεν των συνόρων, δήλωσε ένας Πακιστανός αξιωματούχος στο κύριο συνοριακό πέρασμα Τόρκχαμ στο βορειοδυτικό Πακιστάν.

Είπε ότι υπάρχει ήδη έλλειψη ντοματών, μήλων και σταφυλιών στην αγορά.

Το υπουργείο Εμπορίου του Πακιστάν δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

Οι συγκρούσεις στα σύνορα πυροδοτήθηκαν αφότου το Ισλαμαμπάντ απαίτησε από την Καμπούλ να ελέγξει τους μαχητές που επιτίθενται στο Πακιστάν πέρα ​​από τα κοινά σύνορά τους, λέγοντας ότι επιχειρούν από καταφύγια στο Αφγανιστάν. Οι Ταλιμπάν αρνήθηκαν την κατηγορία.

Σε συνομιλίες που διοργάνωσαν το Κατάρ και η Τουρκία το περασμένο Σαββατοκύριακο συμφωνήθηκε εκεχειρία μεταξύ των δύο πλευρών, αλλά το εμπόριο στα σύνορα παραμένει κλειστό. Ο επόμενος γύρος διαπραγματεύσεων έχει προγραμματιστεί για τις 25 Οκτωβρίου στην Κωνσταντινούπολη.

Πηγή: Reuters