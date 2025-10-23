Σάαρ: Το Ισραήλ δεσμεύεται για την κατάπαυση πυρός και θα απαντήσει «δυναμικά» σε οποιεσδήποτε επιθέσεις της Χαμάς

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ δήλωσε ότι το Ισραήλ έχει δεσμευτεί να βοηθήσει στην επιτυχία του σχεδίου εκεχειρίας της Ουάσιγκτον στη Γάζα, απαιτώντας παράλληλα από τη Χαμάς να επιστρέψει τους υπόλοιπους νεκρούς ομήρους και, στη δεύτερη φάση του σχεδίου, να αφοπλιστεί πλήρως.

Στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου στην Ιερουσαλήμ μαζί με την Αλβανίδα ομόλογό του, Ελίζα Σπιροπάλι, ο Σάαρ ευχαρίστησε τον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς κάνοντας λόγο «για σημαντική επίσκεψή του στο Ισραήλ» αυτή την εβδομάδα, ενώ πρόσθεσε ότι το Ισραήλ προσβλέπει στη φιλοξενία του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος αναμένεται να φτάσει αργότερα σήμερα.

«Μιλήσαμε για το σχέδιο [εκεχειρίας] του [Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ] Τραμπ. Το Ισραήλ έχει δεσμευτεί να εργαστεί για την επιτυχία του σχεδίου του Προέδρου Τραμπ. Υπάρχουν δυσκολίες, αλλά κάνουμε, και θα κάνουμε, ό,τι μπορούμε για να εργαστούμε για την επιτυχία του», λέει.

Τονίζει ότι «η Χαμάς πρέπει να τηρήσει τη συμφωνία. Γνωρίζουμε ότι μπορεί εύκολα να επιστρέψει τους περισσότερους από τους υπόλοιπους 13 νεκρούς ομήρους», κατηγορώντας την τρομοκρατική ομάδα ότι «επιταχύνει αργά την επιστροφή προκειμένου να καθυστερήσει τη δεύτερη φάση της κατάθεσης των όπλων της».

Αφοπλισμός Χαμάς και αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας

«Η Χαμάς και η Ισλαμική Τζιχάντ πρέπει να καταθέσουν τα όπλα τους. Η Γάζα πρέπει να αποστρατιωτικοποιηθεί… Αυτό βρίσκεται στην καρδιά του σχεδίου Τραμπ», συνέχισε, σημειώνοντας ότι «δεν θα κάνουμε συμβιβασμούς σε αυτό. Οι επιθέσεις της Χαμάς στις δυνάμεις μας δεν θα γίνουν ανεκτές. Θα απαντηθούν δυναμικά».

Ο Σάαρ επέκρινε επίσης «την υποκρισία της διεθνούς κοινότητας», λέγοντας ότι «η σιωπή είναι εκκωφαντική» ως αντίδραση στις «μαζικές δημόσιες εκτελέσεις» Παλαιστινίων από τη Χαμάς στη Γάζα από την έναρξη της εκεχειρίας.

Αιχμές κατά του Διεθνούς Δικαστηρίου

Επίσης, επικρίνει το Διεθνές Δικαστήριο για την χθεσινή του απόφαση που καλεί το Ισραήλ να συνεργαστεί με την Υπηρεσία Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών, την οποία το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι έχει διεισδύσει πλήρως η Χαμάς, κατηγορώντας το δικαστήριο ότι «προσπαθεί να αναγκάσει το Ισραήλ να αποδεχτεί μέτρα που θα έθετε σε κίνδυνο την ασφάλειά μας».

«Η UNRWA εξακολουθεί να απασχολεί πάνω από 1.400 τρομοκράτες της Χαμάς μέχρι σήμερα», ισχυρίζεται ο Σάαρ, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ «δεν θα συμφωνήσει να συνεργαστεί» με την υπηρεσία.

Ευχαριστεί την Σπιροπάλι για την επίσκεψή της στο Ισραήλ, προσθέτοντας ότι οι δύο υπουργοί υπέγραψαν κοινά μνημόνια συμφωνίας «για την εκπαίδευση νέων διπλωματών και τη συνεργασία στη δημόσια διπλωματία».

Πηγή: Times of Israel