Βατικανό: Προσευχή – «γέφυρα» από Κάρολο και Καμίλα με τον Πάπα, 5 αιώνες μετά (φωτογραφίες-βίντεο)

Κόσμος

Vatican Media/Handout via REUTERS

Προσέγγιση μεταξύ των δύο Εκκλησιών, από τη «γέννηση» του αγγλικανισμού το 1534

 O πρώτος Βρετανός μονάρχης που προσευχήθηκε δημόσια με έναν Πάπα, μετά το Αγγλικανικό Σχίσμα τον 16ο αιώνα, έγινε σήμερα ο βασιλιάς Κάρολος. Στην οικουμενική λειτουργία, στην Καπέλα Σιξτίνα, χοροστάτησε ο πάπας Λέων ΙΔ.

Η λειτουργία, η οποία συνδύαζε τις καθολικές και αγγλικανικές παραδόσεις, σηματοδοτεί μια νέα προσέγγιση μεταξύ των δύο Εκκλησιών, σε έκταση χωρίς προηγούμενο, που δεν έχει παρατηρηθεί από τη «γέννηση» του αγγλικανισμού το 1534 μετά τη ρήξη του Βασιλιά Ερρίκου Η΄με τη Ρώμη.

Vatican Media/Handout via REUTERS

Υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος

Η οικουμενική προσευχή υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος είχε διάρκεια περίπου 30 λεπτά και μαζί με τον πάπα σε αυτή χοροστάτησε και ο αρχιεπίσκοπος του Γιορκ.

Λίγα λεπτά νωρίτερα, ο 76χρονος μονάρχης, ο οποίος είναι και ο Ύπατος Κυβερνήτης της Εκκλησίας της Αγγλίας, έγινε δεκτός σε ιδιωτική ακρόαση από τον Αμερικανό Πάπα, στην πρώτη τους συνάντηση από τότε που ο Λέων ΙΔ΄ διαδέχθηκε τον Φραγκίσκο ως επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας τον Μάιο.

Vatican Media/Handout via REUTERS
Vatican Media/Handout via REUTERS

Συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Καμίλα, που είχε τα μαλλιά της καλυμμένα με ένα μαύρο πέπλο, ο Κάρολος απευθύνθηκε στον Ποντίφικα στα αγγλικά σε εγκάρδια ατμόσφαιρα και αντάλλαξε δώρα μαζί του, σύμφωνα με πλάνα που δημοσίευσε το Βατικανό.

Αυτή η επίσκεψη έρχεται σε μια δύσκολη περίοδο για τον Βρετανό μονάρχη, του οποίου ο αδελφός Άντριου αποτελεί αντικείμενο νέων αποκαλύψεων στην υπόθεση του καταδικασμένου παιδεραστή Τζέφρι Έπστιν.

Vatican Media/Handout via REUTERS

Πηγή: ΑΜΠΕ

