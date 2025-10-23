Βατικανό: Προσευχή – «γέφυρα» από Κάρολο και Καμίλα με τον Πάπα, 5 αιώνες μετά (φωτογραφίες-βίντεο)

O πρώτος Βρετανός μονάρχης που προσευχήθηκε δημόσια με έναν Πάπα, μετά το Αγγλικανικό Σχίσμα τον 16ο αιώνα, έγινε σήμερα ο βασιλιάς Κάρολος. Στην οικουμενική λειτουργία, στην Καπέλα Σιξτίνα, χοροστάτησε ο πάπας Λέων ΙΔ.

Η λειτουργία, η οποία συνδύαζε τις καθολικές και αγγλικανικές παραδόσεις, σηματοδοτεί μια νέα προσέγγιση μεταξύ των δύο Εκκλησιών, σε έκταση χωρίς προηγούμενο, που δεν έχει παρατηρηθεί από τη «γέννηση» του αγγλικανισμού το 1534 μετά τη ρήξη του Βασιλιά Ερρίκου Η΄με τη Ρώμη.

A historic moment took place on Thursday: for the first time in 500 years, the Pope prayed alongside the King of England. Pope Leo XIV led an Ecumenical Prayer for the Care of Creation with the Royal Family in the Sistine Chapel at midday. The prayer service marked the conclusion… pic.twitter.com/LFK6mvLFoI — EWTN Vatican (@EWTNVatican) October 23, 2025

King Charles III, the head of the Church England, became the first British monarch to pray publicly with a pope in a Vatican service led by Leo XIV.

Υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος

Η οικουμενική προσευχή υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος είχε διάρκεια περίπου 30 λεπτά και μαζί με τον πάπα σε αυτή χοροστάτησε και ο αρχιεπίσκοπος του Γιορκ.

Λίγα λεπτά νωρίτερα, ο 76χρονος μονάρχης, ο οποίος είναι και ο Ύπατος Κυβερνήτης της Εκκλησίας της Αγγλίας, έγινε δεκτός σε ιδιωτική ακρόαση από τον Αμερικανό Πάπα, στην πρώτη τους συνάντηση από τότε που ο Λέων ΙΔ΄ διαδέχθηκε τον Φραγκίσκο ως επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας τον Μάιο.

Συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Καμίλα, που είχε τα μαλλιά της καλυμμένα με ένα μαύρο πέπλο, ο Κάρολος απευθύνθηκε στον Ποντίφικα στα αγγλικά σε εγκάρδια ατμόσφαιρα και αντάλλαξε δώρα μαζί του, σύμφωνα με πλάνα που δημοσίευσε το Βατικανό.

Αυτή η επίσκεψη έρχεται σε μια δύσκολη περίοδο για τον Βρετανό μονάρχη, του οποίου ο αδελφός Άντριου αποτελεί αντικείμενο νέων αποκαλύψεων στην υπόθεση του καταδικασμένου παιδεραστή Τζέφρι Έπστιν.

Πηγή: ΑΜΠΕ