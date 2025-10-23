Τραμπ: Το Ισραήλ θα έχανε «όλη την υποστήριξή του» από τις ΗΠΑ εάν προσαρτούσε τη Δυτική Όχθη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επισήμανε ότι το Ισραήλ θα έχανε «κάθε υποστήριξη» από τις Ηνωμένες Πολιτείες εάν προσπαθούσε να προχωρήσει στην προσάρτηση της Δυτικής Όχθης.

Παραχωρώντας συνέντευξη στο περιοδικό Time, ο Τραμπ μίλησε σχετικά με την εκεχειρία που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ και τέθηκε σε ισχύ πριν από δύο εβδομάδες, ενώ ερωτήθηκε για όσους συμμετέχουν στον ισραηλινό συνασπισμό που πιέζουν για την προσάρτηση ολόκληρης ή τμημάτων της Δυτικής Όχθης.

«Δεν θα γίνει. Δεν θα γίνει. Δεν θα γίνει επειδή έδωσα τον λόγο μου στις αραβικές χώρες», τόνισε ο Τραμπ. «Και δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό τώρα. Είχαμε μεγάλη αραβική υποστήριξη. Δεν θα συμβεί επειδή έδωσα τον λόγο μου στις αραβικές χώρες. Δεν θα συμβεί. Το Ισραήλ θα έχανε όλη την υποστήριξή του από τις Ηνωμένες Πολιτείες εάν συνέβαινε αυτό».

