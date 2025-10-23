Logo Image

Ιράν: Οποιαδήποτε επίθεση εναντίον μας θα «οδηγήσει σε μια ακόμη αποτυχία»

Κόσμος

Hamid Forootan/Iranian Foreign Ministry/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS

Προειδοποίηση της Τεχεράνης

Το Ιράν προειδοποίησε για νέες επιθέσεις εναντίον του, αφού ο επικεφαλής του πυρηνικού οργανισμού του ΟΗΕ δήλωσε ότι φοβάται μια πιθανή «ανανεωμένη χρήση βίας» εάν αποτύχουν οι προσπάθειες διπλωματίας με την Τεχεράνη.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι δεν ήταν σαφές εάν τα σχόλια του επικεφαλής του ΔΟΑΕ, Ραφαέλ Γκρόσι, έγιναν «από ανησυχία ή ως απειλή».

«Αλλά όσοι εκδίδουν τέτοιες απειλές πρέπει να καταλάβουν ότι η επανάληψη μιας αποτυχημένης εμπειρίας θα οδηγήσει μόνο σε μια ακόμη αποτυχία», πρόσθεσε σε βίντεο που δημοσίευσε το υπουργείο Εξωτερικών.

