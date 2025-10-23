Logo Image

Βρετανία: 3 συλλήψεις για παροχή βοήθειας σε κατασκόπους της Ρωσίας

Κόσμος

Βρετανία: 3 συλλήψεις για παροχή βοήθειας σε κατασκόπους της Ρωσίας

REUTERS/Manon Cruz/File Photo

3 άνδρες, ηλικίας 48, 45 και 44 ετών, συνελήφθησαν στο δυτικό και κεντρικό Λονδίνο

Τρεις άνδρες συνελήφθησαν στο Λονδίνο στο πλαίσιο του Νόμου περί Εθνικής Ασφάλειας ως ύποπτοι για παροχή συνδρομής στις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανακοίνωσε σύμφωνα με το Sky News ότι τρεις άνδρες, ηλικίας 48, 45 και 44 ετών, συνελήφθησαν στο δυτικό και κεντρικό Λονδίνο.

Έρευνες σε εξέλιξη

Σύμφωνα με την αστυνομία, έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη στα σπίτια των συλληφθέντων.

Και οι τρεις άνδρες συνελήφθησαν ως ύποπτοι για παροχή βοήθειας σε ξένη υπηρεσία πληροφοριών.

Η χώρα στην οποία αναφέρονται τα φερόμενα αδικήματα είναι η Ρωσία, σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube