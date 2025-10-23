Βρετανία: 3 συλλήψεις για παροχή βοήθειας σε κατασκόπους της Ρωσίας

Τρεις άνδρες συνελήφθησαν στο Λονδίνο στο πλαίσιο του Νόμου περί Εθνικής Ασφάλειας ως ύποπτοι για παροχή συνδρομής στις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανακοίνωσε σύμφωνα με το Sky News ότι τρεις άνδρες, ηλικίας 48, 45 και 44 ετών, συνελήφθησαν στο δυτικό και κεντρικό Λονδίνο.

Έρευνες σε εξέλιξη

Σύμφωνα με την αστυνομία, έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη στα σπίτια των συλληφθέντων.

Και οι τρεις άνδρες συνελήφθησαν ως ύποπτοι για παροχή βοήθειας σε ξένη υπηρεσία πληροφοριών.

Η χώρα στην οποία αναφέρονται τα φερόμενα αδικήματα είναι η Ρωσία, σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία.