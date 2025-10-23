Logo Image

Καταιγίδα Μπέντζαμιν: Ακυρώνονται πτήσεις στο Σίπχολ του Άμστερνταμ, προβλήματα στη βόρεια και κεντρική Ευρώπη

Κόσμος

REUTERS/Toby Melville

Θυελλώδεις άνεμοι και σφοδρές βροχοπτώσεις

Το αεροδρόμιο Σίπχολ του Άμστερνταμ προχώρησε στην ακύρωση δεκάδων πτήσεων, λόγω καταιγίδας που αναμένεται να πλήξει τις ολλανδικές ακτές από το απόγευμα.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο του Σίπχολ γύρω στις 11.00 π.μ. (12:00 ώρα Ελλάδας), περίπου 75 πτήσεις που επρόκειτο να αναχωρήσουν από το αεροδρόμιο ακυρώθηκαν, οι περισσότερες από τις οποίες είχαν προγραμματιστεί για το βράδυ.

Ακραία φαινόμενα στη Γαλλία

Η Γαλλία πλήττεται ήδη από τα φαινόμενα. Η καταιγίδα Μπέντζαμιν (Benjamin) έχει φέρει πολύ ισχυρά κύματα στις ακτές του Ατλαντικού και της Μάγχης, με ριπές που φτάνουν τα 80 έως 100 χλμ./ώρα στην ενδοχώρα, έως και 120-130 χλμ./ώρα σε εκτεθειμένες ακτές και λόφους, ακόμη και 150 χλμ./ώρα στην Κορσική, προειδοποιεί το La Chaîne Météo*. 14 νομοί έχουν τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό για ανέμους, πλημμύρες και μεγάλα κύματα.

Έχουν επηρεαστεί και οι μεταφορές στη Γαλλία, με ορισμένες υπηρεσίες να αναστέλλονται ενώ μειώνεται η ταχύτητα σε τρένα. Ωστόσο, τα τρένα υψηλής ταχύτητας λειτουργούν κανονικά.

Ομοίως, σύμφωνα με πληροφορίες του naftemporiki.gr καθυστερήσεις στις πτήσεις σημειώνονται και από το Μιλάνο για το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία λόγω των καιρικών φαινομένων.

