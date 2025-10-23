Σαουδική Αραβία: Θα μπορούσε να ενταχθεί στις Συμφωνίες του Αβραάμ;

Πριν από λίγες μέρες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει σύντομα επέκταση των Συμφωνιών του Αβραάμ, ελπίζοντας ότι η Σαουδική Αραβία θα ενταχθεί στο σύμφωνο που ομαλοποίησε τις διπλωματικές σχέσεις μεταξύ του Ισραήλ και αραβικών κρατών.

Οι σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σαουδικής Αραβίας είναι καλές στην παρούσα φάση. Αλλά μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτή ευφορία στις μεταξύ τους σχέσεις;

Με την εκεχειρία στη Γάζα να τηρείται, αν και η κατάσταση παραμένει πάντα στην κόψη του ξυραφιού, οι ΗΠΑ φαίνεται ότι ήδη έχουν προχωρήσει στην επόμενη αποστολή τους στη Μέση Ανατολή: την ένταξη της Σαουδικής Αραβίας στις Συμφωνίες του Αβραάμ, μετά το Μπαχρέιν, το Μαρόκο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Μια τέτοια εξέλιξη θα άνοιγε επίσημους διπλωματικούς δεσμούς και θα επέτρεπε την διατήρηση επιχειρηματικών σχέσεων και τον τουρισμό μεταξύ των δύο χωρών.

Το Ριάντ δεν έχει αναγνωρίσει το εβραϊκό κράτος και μέχρι πριν από τρία χρόνια δεν επέτρεπε καν σε εμπορικά ισραηλινά αεροπλάνα να πετούν πάνω από τον εναέριο χώρο του. Ωστόσο, η ολοένα και στενότερη σχέση του με την Ουάσιγκτον, καθώς και η αναθέρμανση των δεσμών του με το Ισραήλ, υποδηλώνουν ότι η ένταξη στις Συμφωνίες μπορεί να είναι μια πραγματική πιθανότητα, σχολιάζει σε ανάλυσή του το Gzero Media.

Πώς ήρθαν κοντά ΗΠΑ και Σαουδική Αραβία

Η Σαουδική Αραβία αποτελεί σημαντικό εταίρο των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή από την ίδρυση του Βασιλείου το 1932. Η σχέση επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στο πετρέλαιο, με τις αμερικανικές εταιρείες να βοηθούν τη σαουδαραβική κυβέρνηση στις έρευνες για τα ορυκτά καύσιμα τη δεκαετία του 1930. Πιο πρόσφατα, έχει στραφεί προς τον αμυντικό εξοπλισμό.

Προέκυψαν κάποια σημαντικά σημεία τριβής στην πορεία, κυρίως από το εμπάργκο πετρελαίου του 1973, τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου – 15 από τους 19 αεροπειρατές εκείνη την ημέρα ήταν από τη Σαουδική Αραβία – την συμφωνία για τα πυρηνικά του 2015 με το Ιράν, τον κύριο περιφερειακό αντίπαλο του Βασιλείου, που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, και, πιο πρόσφατα, την δολοφονία του δημοσιογράφου της Washington Post, Τζαμάλ Κασόγκι, το 2018 στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη. Αμερικανική έκθεση διαπίστωσε αργότερα ότι ο Σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν έδωσε το πράσινο φως για το χτύπημα.

Με την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, το κλίμα μεταξύ των δύο χωρών βελτιώθηκε σημαντικά. Όπως και στην πρώτη του θητεία, η πρώτη επίσημη επίσκεψη του Αμερικανού ηγέτη στο εξωτερικό κατά τη δεύτερη θητεία του ήταν στο κράτος του Κόλπου. Αντίστοιχα, ο πρίγκιπας διάδοχος πρόκειται να πραγματοποιήσει επίσης επίσκεψη στην Ουάσιγκτον τον επόμενο μήνα, στην πρώτη του επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες από το 2018.

Μπορούν οι ΗΠΑ να επηρεάσουν τις σχέσεις Σαουδικής Αραβίας-Ισραήλ;

H Σαουδική Αραβία έχει δηλώσει ότι δεν θα ομαλοποιήσει τις σχέσεις του με το Ισραήλ μέχρι να αναγνωρίσει τo παλαιστινιακό κράτος, μια κίνηση που ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θεωρείται απίθανο να κάνει.

Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις ότι υποχωρούν οι μακροχρόνιες εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών. Λίγο πριν ξεκινήσει ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς, ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν είχε δηλώσει ότι η χώρα του πλησίαζε «όλο και περισσότερο» κάθε μέρα προς μια συμφωνία με το Ισραήλ.

Αν και διαπραγματεύσεις «πάγωσαν» λόγω του πολέμου στη Γάζα, οι δύο πλευρές φέρεται να συντονίστηκαν για να αποκρούσουν τις ιρανικές βόμβες που στάλθηκαν προς το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου Ισραήλ-Ιράν τον Ιούνιο.

«Ο πρίγκιπας διάδοχος έχει λάβει μια στρατηγική απόφαση να κινηθεί προς την κατεύθυνση της αναγνώρισης του Ισραήλ», δήλωσε στο GZERO ο Χουσεΐν Ίμπις του Arab Gulf States Initiative.

Επιπλέον, οι Σαουδάραβες αναμένεται να επωφεληθούν από την ομαλοποίηση των σχέσεων με το Ισραήλ, εξηγεί το Gzero Media: Θα αποκτήσουν πρόσβαση σε ισραηλινά προϊόντα τεχνολογίας και ασφάλειας, θα αναπτύξουν δεσμούς με Ισραηλινούς επενδυτές και εταιρείες τεχνολογίας και θα ενισχύσουν τον τουρισμό της χώρας ανοίγοντας τη χώρα της σε Ισραηλινούς επισκέπτες. «Και περιττό να το πούμε, θα υπάρξει μια συμφωνία ασφαλείας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία πιθανότατα θα αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ισραήλ».

Μήπως δεν είναι ακόμα η ώρα;

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον Ίμπις, εξακολουθούν να υπάρχουν αρκετοί κίνδυνοι για τους Σαουδάραβες από την ένταξη στις Συμφωνίες του Αβραάμ. Καταρχάς, το Βασίλειο είναι μεγαλύτερο και πιο πολιτικά περίπλοκο κράτος από τις χώρες που έχουν ήδη ενταχθεί στις Συμφωνίες, γεγονός που καθιστά πιο δύσκολο να πειστούν οι διάφορες εσωτερικές παρατάξεις να ταχθούν υπέρ συμφωνίας με το Ισραήλ.

Επιπλέον, ο πόλεμος στη Γάζα έχει καλλιεργήσει τον σκεπτικισμό του λαού στη Σαουδική Αραβία απέναντι στο Ισραήλ.

Τέλος, το Ριάντ θα διακινδύνευε τη θέση του ως ηγέτης τόσο του αραβικού όσο και του μουσουλμανικού κόσμου εάν ομαλοποιούσε τους δεσμούς του με το εβραϊκό κράτος, λόγω της ευρείας αντίθεσης σε μια τέτοια εξέλιξη από το αραβικό κοινό.

«Υπάρχει η Σαουδική Αραβία για να προστατεύει ένθερμα αυτά τα συμφέροντα», είπε. «Θα τεθούν σε κίνδυνο σε κάποιο βαθμό από την αναγνώριση [του Ισραήλ]».

Καθώς το Ισραήλ αρνείται να εξετάσει τη λύση των δύο κρατών με τους Παλαιστίνιους, ο Ίμπις πιστεύει ότι είναι απίθανο η Σαουδική Αραβία να ομαλοποιήσει τους δεσμούς της με το εβραϊκό κράτος. Παρ ‘όλα αυτά, ο Τραμπ παραμένει αισιόδοξος. «Νομίζω ότι όλοι θα γίνει πολύ σύντομα», δήλωσε στο Fox News την Παρασκευή. «Δεν θα ήταν ωραίο»;