Πρώτη αντίδραση από τη Μόσχα για τις αμερικανικές κυρώσεις- «Πάει γυρεύοντας ο φλύαρος ειρηνοποιός», λέει για τον Τραμπ ο Μεντβέντεφ

Λίγες μέρες μετά από την «πολύ παραγωγική» τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν, στην διάρκεια της οποίας οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντηθούν στην Βουδαπέστη, ο Αμερικανός πρόεδρος άλλαξε πλεύση με την Ουάσιγκτον να ανακοινώνει κυρώσεις κατά των δύο μεγαλύτερων πετρελαϊκών εταιρειών της Ρωσίας.

«Ακυρώσαμε τη συνάντηση με τον πρόεδρο Πούτιν. Απλώς, δεν μας φάνηκε σωστό να συναντηθούμε. Δεν μας φάνηκε ότι θα φτάναμε στο σημείο που πρέπει να φτάσουμε. Έτσι την ακύρωσα, αλλά θα την κάνουμε στο μέλλον», δήλωσε ο Τραμπ την Τετάρτη.

Η πρώτη αντίδραση από την Μόσχα ήρθε από το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, με την εκπρόσωπο του υπουργείου Μαρία Ζαχάροβα να τις χαρακτηρίζει «εξαιρετικά αντιπαραγωγικές» όσον αφορά την αναζήτηση της ειρήνης στην Ουκρανία. Οι στόχοι της Ρωσίας παραμένουν απαράλλακτοι και χρειάζεται να διευθετηθούν οι βασικές αιτίες της σύγκρουσης, πρόσθεσε η ίδια.

Παράλληλα, σχολίασε το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας,υποστηρίζοντας πως λειτουργούν κυρίως εναντίον του ίδιου του ευρωπαϊκού συνασπισμού. Όπως είπε, οι ελίτ της ΕΕ δεν μπορούν απλούστατα να δεχθούν ότι οι κυρώσεις τους δεν λειτουργούν.

«Πράξη πολέμου εναντίον της Ρωσίας»

Πιο αιχμηρός ήταν στα σχόλιά του ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ, ο οποίος δήλωσε πως οι αποφάσεις της κυβέρνησης Τραμπ να ακυρώσει μια συνάντηση κορυφής στη Βουδαπέστη και να επιβάλει κυρώσεις σε ενεργειακές εταιρίες της Ρωσίας δείχνουν ότι η Ουάσινγκτον «πάει γυρεύοντας» με τη Μόσχα.

«Οι ΗΠΑ είναι ο εχθρός μας, και ο φλύαρος ‘ειρηνοποιός’ τους έχει αρχίσει τώρα πλήρως να πηγαίνει γυρεύοντας με τη Ρωσία», έγραψε ο Μεντβέντεφ στην εφαρμογή Telegram, αναφερόμενος στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι αποφάσεις που ελήφθησαν είναι μια πράξη πολέμου εναντίον της Ρωσίας. Και τώρα ο Τραμπ έχει ευθυγραμμιστεί πλήρως με την παλαβή Ευρώπη».