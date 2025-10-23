Οι 27 «τεντώνουν το σχοινί» με τη Ρωσία – Κρίσιμη σύνοδος κορυφής στις Βρυξέλλες

«Χαράς ευαγγέλια» στις Βρυξέλλες: Λίγες ώρες πριν τη σύνοδο κορυφής των 27 με κύριο στόχο την κλιμάκωση της πίεσης στη Μόσχα, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ σκληραίνει επίσης τη στάση του .

«Η αμερικανική απόφαση για την επιβολή κυρώσεων, για πρώτη φορά μάλιστα, σε δύο ρωσικούς πετρελαϊκούς κολοσσούς, απομακρύνει τους φόβους της ΕΕ για μια συνδιαλλαγή Τραμπ-Πούτιν στο Ουυκρανικό, που θα άφηνε απέξω την Ευρώπη», λένε στη Ναυτεμπορική Ευρωπαίοι διπλωμάτες στις Βρυξέλλες. «Οι ηγέτες της ΕΕ είναι απρόθυμοι να αποδεχτούν μια ειρηνευτική συμφωνία χωρίς την υποστήριξη των Ουκρανών και των Ευρωπαίων», προσθέτουν.

Οι 27, για να αυξήσουν περαιτέρω την πίεση στον Πούτιν, ενέκριναν το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένης μιας σχεδόν πλήρους διακοπής όλων των ρωσικών ενεργειακών προμηθειών από τα τέλη του 2027.

«Χρήση» των ρωσικών καταθέσεων

Στο επίκεντρο της συνόδου κορυφής, ωστόσο, βρίσκεται η «χρήση» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την υποστήριξη της Ουκρανίας. «Το Συμβούλιο της ΕΕ θέλει να μετατρέψει τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία φυλάσσονται στην εταιρεία καταπιστευτικής διαχείρισης Euroclear στις Βρυξέλλες, σε ένα είδος “ομόλογου επανορθώσεων” για το Κίεβο», λένε οι ίδιες πηγές.

Από τα 230 δισεκατομμύρια ευρώ σε ρωσικά κρατικά ομόλογα που κατέχονται στην Euroclear, είναι διαθέσιμα 185 δισεκατομμύρια ευρώ. Χρειάζονται επιπλέον 45 δισεκατομμύρια ευρώ για την εξυπηρέτηση δανείων βοήθειας προς την Ουκρανία, με αποτέλεσμα συνολικά 140 δισεκατομμύρια ευρώ σε ρευστά περιουσιακά στοιχεία.

Οι 27, στην άτυπη συνοδό τους πριν λίγες ημέρες, έδωσαν εντολή στην Κομισιόν να ξεκινήσει τη μετατροπή των 140 δισεκατομμυρίων ευρώ σε ομόλογο της ΕΕ, το οποίο με τη σειρά του θα μεταβιβαστεί στην Ουκρανία σε δόσεις ως δάνειο.

Το σχέδιο προβλέπει ότι η κυβέρνηση στο Κίεβο θα πρέπει να αποπληρώσει τα χρήματα μετά το τέλος του πολέμου, αλλά μόνο εάν η Ρωσία καταβάλει αποζημιώσεις – κάτι που, ωστόσο, κανείς στην Ευρώπη δεν αναμένει.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς υποστήριξε ρητά εναλλακτικές χρήσεις των κεφαλαίων της κεντρικής τράπεζας της Μόσχας χωρίς η Ρωσία να χάσει την κυριότητα των κρατικών ομολόγων της.

Αντιδρά το Βέλγιο

Μπορεί βέβαια, τα κράτη μέλη της ΕΕ να εγγυώνται την ύπαρξη του μετατρεπόμενου δανείου, αλλά η κίνηση αυτή προκαλεί μεγάλες ανησυχίες στη βελγική κυβέρνηση, η οποία, ως χώρα καταγωγής του Euroclear στις Βρυξέλλες, φοβάται ότι η Μόσχα θα την μηνύσει για την αποπληρωμή των 140 δισεκατομμυρίων ευρώ.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται για να απαλλάξει από την ευθύνη την βελγική κυβέρνηση», σύμφωνα με κυβερνητικούς κύκλους στο Βερολίνο. Ωστόσο, η γερμανική κυβέρνηση θέλει τα χρήματα να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για στρατιωτικό εξοπλισμό για την Ουκρανία.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν επίσης τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών εξοπλισμών, η οποία μέχρι στιγμής «δεν έχει σημειώσει καμία πραγματική πρόοδο», σύμφωνα με το Βερολίνο. Το ταμείο SAFE των 150 δισεκατομμυρίων ευρώ που έχουν συσταθεί μέχρι στιγμής από τις Βρυξέλλες είναι «μόνο ένα πρώτο βήμα», σύμφωνα με κυβερνητικούς κύκλους. Η Γερμανία συνεχίζει να απορρίπτει κατηγορηματικά τα κοινά ομόλογα με τη μορφή «αμυντικών ομολόγων».

Το σχέδιο των 12 σημείων

Στη σύνοδο κορυφής, οι ηγέτες της ΕΕ, μαζί με τον Ζελένσκι, θα συζητήσουν επίσης το σχέδιο των 12 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, κατά μήκος των σημερινών μετώπων.

Σε αντίθεση με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, οι Ευρωπαίοι επιδιώκουν τον στόχο να κάνουν την Ουκρανία όσο το δυνατόν πιο ισχυρή πριν ο Τραμπ και ο Πούτιν διαπραγματευτούν τελικά τη μοίρα της. «Ο Ζελένσκι δεν χρειάζεται δυτική βοήθεια για να συνθηκολογήσει», δήλωσε η Φινλανδή υπουργός Εξωτερικών Ελίνα Βάλτονεν. «Χρειάζεται βοήθεια για να υπερασπιστεί αυτό που εκτιμούμε: την ελευθερία».

«Αλλαγή κουλτούρας» στην ανταγωνιστικότητα

Οι 27 πρόκειται, ευτυχώς, να συζητήσουν σήμερα και αύριο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και τον σχετικό στόχο της αποφασιστικής μείωσης της γραφειοκρατίας.

Για τη γερμανική κυβέρνηση, αυτό είναι ένα «κεντρικό ζήτημα», με τον καγκελάριο Μερτς να απαιτεί μάλιστα μια «πραγματική αλλαγή κουλτούρας» από την πρόεδρο της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η επικεφαλής της Κομισιόν θα παραστεί στη σύνοδο κορυφής και θα παρουσιάσει το σχέδιό της για απλούστευση. Ωστόσο, πολλοί ηγέτες δεν θεωρούν αρκετά όλα όσα προτείνει η Κομισιόν και ζητούν την κατάργηση νόμων και έργων.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες ανησυχούν επίσης για τους περιορισμούς που αποφάσισε να επιβάλει η Κίνα στις εξαγωγές σπανίων γαιών, καθώς θα πληγεί η ευρωπαϊκή οικονομία.

Το θέμα των σπανίων γαιών είναι στην ημερήσια διάταξη της συνόδου, καθώς πολλές ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν «σηκώσει τα χέρια», με την παύση της παραγωγής να είναι επικείμενη.

Οι επιχειρήσεις τονίζουν πως πρέπει να βρεθεί μια οδός για ταχείες διαπραγματεύσεις με το Πεκίνο.