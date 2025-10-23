Ρούμπιο: Τα ισραηλινά σχέδια για την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης απειλούν το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο προειδοποίησε την Τετάρτη πως οι ψηφοφορίες στην ισραηλινή Βουλή (Κνέσετ), επί νομοσχεδίων τα οποία σκοπό έχουν να επεκταθεί περαιτέρω η κυριαρχία του Ισραήλ σε μεγαλύτερους τομείς της Δυτικής Όχθη, υπάρχει κίνδυνος να «απειλήσουν» τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

«Εγκρίθηκε η ψηφοφορία στην Κνέσετ, αλλά ο πρόεδρος έχει καταστήσει σαφές ότι αυτό δεν είναι κάτι που θα υποστηρίζαμε αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους πριν αναχωρήσει για το Ισραήλ, όπου αναμένεται σήμερα. «Πιστεύουμε ότι υπάρχει πιθανότητα να είναι ακόμη και απειλητικό για την ειρηνευτική συμφωνία».

Οι ψηφοφορίες στην Κνέσετ

Η Κνέσετ προώθησε χθες δυο νομοσχέδια με σκοπό την επέκταση της ισραηλινής κυριαρχίας σε μεγαλύτερο μέρος της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, εν μέσω της επίσκεψης του αμερικανού αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, μεγάλος σύμμαχος του Ισραήλ, που το υποστήριξε στον πόλεμο με τη Χαμάς, αντιτίθεται στην προσάρτηση της Δυτικής Όχθης στο Ισραήλ, σχέδιο που υποστηρίζεται σθεναρά από την ισραηλινή άκρα δεξιά.

Τα μέλη του ισραηλινού κοινοβουλίου ενέκριναν τα δυο νομοσχέδια προκαταρτικά, σε ψηφοφορία που επιτρέπει πλέον την εξέτασή τους και την έγκρισή τους καταρχήν.

Τον Αύγουστο, η ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε σχέδιο-κλειδί για την ανέγερση ακόμη 3.400 ακινήτων για εποίκους στη Δυτική Όχθη, που καταγγέλθηκε από τον ΟΗΕ και ξένους ηγέτες.

«Είναι δημοκρατία, θα ψηφίσουν», σχολίασε ο Ρούμπιο. «Αλλά αυτή τη στιγμή, πρόκειται για κάτι που, κατά την άποψή μας, θα μπορούσε να είναι αντιπαραγωγικό», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς σχετικά με τη νέα αναζωπύρωση των βίαιων επιθέσεων εξτρεμιστών εποίκων εναντίον Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη, ο αμερικανός ΥΠΕΞ είπε πως «ανησυχούμε για καθετί που απειλεί να αποσταθεροποιήσει τον καρπό των προσπαθειών μας».

Επίσκεψη στο Ισραήλ

Ο Ρούμπιο πάει στο Ισραήλ αμέσως μετά τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, που φάνηκε γενικά αισιόδοξος για τη διατήρηση σε ισχύ της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Η συμφωνία αυτή, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή τη 10η Οκτωβρίου και βασίζεται σε σχέδιο του Τραμπ, απειλήθηκε την Κυριακή, έπειτα από πολύνεκρα επεισόδια και ανταλλαγές κατηγοριών των δυο πλευρών για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός.

«Κάθε μέρα θα υπάρχουν απειλές» για τη συμφωνία, «όμως νομίζω ότι στην πραγματικότητα προχωράμε με βάση το χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή της και το γεγονός πως ξεπεράσαμε αυτό το σαββατοκύριακο είναι καλό σημάδι», είπε ο Βανς.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP