Στα άκρα οι σχέσεις ΗΠΑ – Κολομβίας: «Τραμπούκος και κακός τύπος ο Πέτρο» λέει ο Τραμπ και απειλεί με «σοβαρή δράση»

Η παραδοσιακά στενή σχέση ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Μπογκοτά περνά τη βαθύτερη κρίση των τελευταίων δεκαετιών.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με «πολύ σοβαρή δράση» εναντίον της Κολομβίας, κατηγορώντας τη χώρα για ρόλο-κλειδί στη διεθνή διακίνηση ναρκωτικών, ενώ εξαπέλυσε προσωπική επίθεση στον πρόεδρο Γκουστάβο Πέτρο, τον οποίο χαρακτήρισε «κακό τύπο».

Ο Κολομβιανός ηγέτης απαντά ότι θα κινηθεί νομικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, καταγγέλλοντας «συκοφαντίες» και «πολιτική στοχοποίηση».

«Πολύ σοβαρή δράση» εναντίον της Κολομβίας

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του εξετάζει την επιβολή μέτρων κατά της Κολομβίας, εξαιτίας του «κρίσιμου ρόλου» που –κατά την Ουάσιγκτον– παίζει στη διεθνή διακίνηση ναρκωτικών.

«Μπορεί να υπάρξει πολύ σοβαρή δράση», προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος, χωρίς να διευκρινίσει εάν πρόκειται για κυρώσεις ή για επιχειρησιακά μέτρα.

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται λίγες ημέρες αφότου ο Τραμπ είχε αποκαλέσει τον Γουστάβο Πέτρο «βαρόνο των ναρκωτικών», ενώ αυτή τη φορά τον χαρακτήρισε «κακό τύπο», εντείνοντας το διπλωματικό ρήγμα ανάμεσα στις δύο χώρες. «Είναι ένας τραμπούκος και κακός τύπος. Είναι ένας άνθρωπος που φτιάχνει πολλά ναρκωτικά. Από σήμερα, σταματήσαμε όλες τις πληρωμές», είπε χαρακτηριστικά.

JUST IN: President Trump calls Colombia President Petro a “THUG” and says as of today, ALL US payments have been shut off to Colombia. pic.twitter.com/IIRj8hD1dg FAFO. “He’s a thug and bad guy. He’s a guy that is making a lot of drugs. We just as of today stopped all payments… — Eric Daugherty (@EricLDaugh) October 22, 2025

Ρούμπιο: Τρελός ο πρόεδρος της Κολομβίας

Το κλίμα επιδείνωσε περαιτέρω ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος χαρακτήρισε τον Κολομβιανό πρόεδρο «τρελό».

«Νομίζω ότι οι κολομβιανές αρχές, ειδικά ο στρατός και η αστυνομία, είναι πάντα με το μέρος της Αμερικής. Το μόνο πρόβλημα στην Κολομβία είναι ο τρελός πρόεδρος», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Αυτός ο τύπος δεν είναι καλά στα μυαλά του».

Η δήλωση του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας ήρθε ως απάντηση στις επικρίσεις του Πέτρο για το πρόσφατο αμερικανικό πλήγμα στον Ειρηνικό εναντίον ταχύπλοου που –σύμφωνα με την Ουάσιγκτον– μετέφερε ναρκωτικά.

Ο Κολομβιανός πρόεδρος είχε κάνει λόγο για παραβίαση του διεθνούς δικαίου και κατάχρηση στρατιωτικής ισχύος.

Η απάντηση Πέτρο – Προσφυγή στη Δικαιοσύνη

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), ο Γκουστάβο Πέτρο δήλωσε ότι θα κινηθεί νομικά στις Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον όσων τον κατηγόρησαν δημόσια.

«Έναντι των συκοφαντιών που διατυπώθηκαν σε βάρος μου στην επικράτεια των ΗΠΑ από κορυφαίους αξιωματούχους, θα αμυνθώ δικαστικά με Αμερικανούς δικηγόρους ενώπιον της αμερικανικής δικαιοσύνης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Πέτρο, ο πρώτος αριστερός πρόεδρος στην ιστορία της Κολομβίας, έχει ακολουθήσει πιο ανεξάρτητη και προοδευτική γραμμή έναντι των ΗΠΑ, γεγονός που έχει προκαλέσει επανειλημμένα εντάσεις.

Η κυβέρνησή του ζητεί επανεξέταση της κοινής πολιτικής κατά των ναρκωτικών, υποστηρίζοντας ότι η στρατιωτικοποίηση του προβλήματος απέτυχε.

Ρήγμα σε μια παραδοσιακή συμμαχία

Η Ουάσιγκτον και η Μπογκοτά υπήρξαν για δεκαετίες στρατηγικοί σύμμαχοι στη Λατινική Αμερική, με την Κολομβία να θεωρείται προκεχωρημένο φυλάκιο των ΗΠΑ στην περιοχή.

Το σημερινό κλίμα αντιπαράθεσης, όμως, έχει προκαλέσει ανησυχία στους διπλωματικούς κύκλους, καθώς υπονομεύει μια συνεργασία που εκτείνεται από τον πόλεμο κατά των ναρκωτικών μέχρι τη μεταναστευτική πολιτική και την περιφερειακή ασφάλεια.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η ρητορική Τραμπ και Ρούμπιο εντάσσεται σε σκληρότερη γραμμή της Ουάσιγκτον απέναντι σε αριστερές κυβερνήσεις της Λατινικής Αμερικής, μετά και τις εντάσεις με τη Βενεζουέλα. «Η κυβέρνηση επιχειρεί να στείλει μήνυμα αποτροπής», σχολιάζουν διπλωματικές πηγές, «όμως το τίμημα είναι η περαιτέρω αποξένωση ενός παραδοσιακού συμμάχου».