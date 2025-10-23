Διάψευση Τραμπ για τους «πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς» κατά της Ρωσίας – «Δεν έχουμε καμία σχέση με αυτούς»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε χθες δημοσίευμα της Wall Street Journal που υποστήριζε ότι η Ουάσιγκτον έχει εγκρίνει τη χρήση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς από την Ουκρανία σε επιθέσεις εντός ρωσικού εδάφους.

Ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν καμία σχέση με αυτούς τους πυραύλους», επιχειρώντας να βάλει τέλος στις φήμες για αλλαγή στάσης της κυβέρνησής του έναντι του Κρεμλίνου.

Το δημοσίευμα της Wall Street Journal

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της WSJ, η αμερικανική κυβέρνηση φέρεται να ήρε έναν κρίσιμο περιορισμό που εμπόδιζε μέχρι σήμερα το Κίεβο να χρησιμοποιεί δυτικά όπλα μεγάλου βεληνεκούς για πλήγματα εντός Ρωσίας.

Αμερικανοί αξιωματούχοι, που επικαλείται η εφημερίδα, υποστήριξαν ότι η απόφαση είχε στόχο να αυξήσει την πίεση προς το Κρεμλίνο και να επιταχύνει την έναρξη ειρηνευτικών συνομιλιών.

Το δημοσίευμα ήρθε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του ουκρανικού στρατού, ο οποίος ανέφερε ότι πραγματοποίησε επιτυχή επίθεση με βρετανικό πύραυλο Storm Shadow εναντίον εργοστασίου στην πόλη Μπριάνσκ, όπου παράγονταν εκρηκτικά και καύσιμα για ρουκέτες.

Το Κίεβο μίλησε για «πλήγμα υψηλής ακρίβειας» που «διείσδυσε στα ρωσικά συστήματα αεράμυνας».

Απόφαση πίσω από κλειστές πόρτες

Όπως υποστήριζε η WSJ, η απόφαση για τη χαλάρωση των περιορισμών φέρεται να ελήφθη χωρίς δημόσια ανακοίνωση και με μεταφορά αρμοδιοτήτων από την πολιτική στην στρατιωτική ηγεσία.

Η εφημερίδα αποκάλυπτε ότι η εξουσιοδότηση για τέτοιες επιθέσεις πέρασε από τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ στον διοικητή των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη, στρατηγό Άλεξους Γκρίνκεβιτς, ο οποίος είναι ταυτόχρονα και ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ.

Η χρονική συγκυρία δεν θεωρείται τυχαία: σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η υποτιθέμενη απόφαση συνέπεσε με την πρωτοβουλία του Τραμπ στις αρχές Οκτωβρίου να πιέσει τη Μόσχα για συνομιλίες, σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει κατάπαυση του πυρός πριν από το τέλος του έτους.

Η απάντηση Τραμπ – “Fake news” και απόρριψη εμπλοκής

Ο αμερικανός πρόεδρος έσπευσε να διαψεύσει κατηγορηματικά το ρεπορτάζ, χαρακτηρίζοντάς το “fake news”. «Η Ουάσιγκτον δεν έχει καμία σχέση με αυτούς τους πυραύλους. Δεν έχουμε εγκρίνει καμία αλλαγή πολιτικής», τόνισε, προσθέτοντας πως οι πληροφορίες της Wall Street Journal «δεν βασίζονται σε πραγματικά γεγονότα».

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι η προτεραιότητα των ΗΠΑ είναι η επίτευξη ειρήνης μέσω διαπραγματεύσεων, όχι η κλιμάκωση του πολέμου με νέα όπλα ή επιθέσεις εντός ρωσικού εδάφους.

Παράλληλα έβαλε τέλος και στα σενάρια περί αποστολής αμερικανικών πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία, λέγοντας ότι η ιδέα «εξετάστηκε αλλά απορρίφθηκε» από τον Λευκό Οίκο.