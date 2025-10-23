Νέο φονικό πλήγμα των ΗΠΑ σε ταχύπλοο με «ναρκωτρομοκράτες» στον Ειρηνικό (βίντεο)

Εντείνουν οι ΗΠΑ την εκστρατεία τους κατά της διακίνησης των ναρκωτικών. Το αμερικανικό Πεντάγωνο ανακοίνωσε πλήγμα σε ταχύπλοο που μετέφερε «ναρκωτρομοκράτες». Στην επιχείρηση σκοτώθηκαν 3 άτομα.

Το πλήγμα εντάσσεται στην ευρύτερη πολιτική του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά των διακινητών ναρκωτικών, αλλά πυροδοτεί ερωτήματα για τη νομιμότητα των επιθέσεων και απαντήσεις από τη Λατινική Αμερική — κυρίως από τη Βενεζουέλα.

Ο Χέγκσεθ ανέβασε βίντεο

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας (ή Πολέμου όπως προτιμά να αποκαλείται), Πιτ Χέγκσεθ ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας X ότι η επιχείρηση κατά ταχύπλοου στον ανατολικό Ειρηνικό προκάλεσε τον θάνατο τριών ατόμων, τα οποία χαρακτήρισε «τρομοκράτες» και «εμπλεκόμενους στη διακίνηση ναρκωτικών».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το περιστατικό σημειώθηκε σε διεθνή ύδατα και αποτελεί μέρος μιας καθημερινής, όπως την περιέγραψε, εκστρατείας.

Today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out yet another lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist Organization (DTO). Yet again, the now-deceased terrorists were engaged in narco-trafficking in the Eastern Pacific.

Ο υπουργός επανέλαβε τη ρητορική της διοίκησης Τραμπ, που συνδέει την καταπολέμηση των ναρκωτικών με την εθνική ασφάλεια, και προειδοποίησε ότι τα πλήγματα θα συνεχιστούν.

NEW: The U.S. launched a "lethal kinetic strike" on a vessel accused of narco-trafficking in the Eastern Pacific, Secretary of War Pete Hegseth says. "Narco-terrorists bringing poison to our shores will find no safe harbor in our hemisphere."

Η αντίδραση της Βενεζουέλας και οι απειλές Μαδούρο

Απαντώντας στα αμερικανικά πλήγματα, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο δήλωσε ότι η χώρα του διαθέτει τουλάχιστον 5.000 φορητούς αντιαεροπορικούς πυραύλους Igla-S ρωσικής κατασκευής, ικανής να πλήξουν χαμηλά ιπτάμενα στόχους έως και σε υψόμετρο περίπου 6 χιλιομέτρων.

Η αναφορά αυτή έρχεται σε μια περίοδο που οι σχέσεις μεταξύ Καράκας και Ουάσινγκτον είναι εξαιρετικά τεταμένες, με αμοιβαίες κατηγορίες για παράνομες δραστηριότητες και παρέμβαση.

Οι δηλώσεις Μαδούρο λειτουργούν ως προειδοποίηση, ειδικά υπό το φως των επαναλαμβανόμενων δηλώσεων του προέδρου Τραμπ ότι «η κυβέρνηση έχει το δικαίωμα νομικά» να εξαπολύει πλήγματα σε πλεούμενα που θεωρεί ότι μεταφέρουν ναρκωτικά και ότι «ίσως» ειδοποιήσει το Κογκρέσο αν αποφασίσει να επεκταθεί η δράση σε χερσαίους στόχους.

Στελέχη της δημοκρατικής αντιπολίτευσης επισημαίνουν τον κίνδυνο εκτροχιασμού σε ανταγωνισμό όρων — από «κυνηγό» ναρκωτικών σε στρατιωτική επιχείρηση εξωτερικής πολιτικής — χωρίς την απαραίτητη νομοθετική έγκριση και κοινοβουλευτική λογοδοσία.

Τι ζητάει ο Λευκός Οίκος — και πώς απαντούν οι γείτονες

Ο πρόεδρος Τραμπ επανέλαβε προς τους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο ότι «η κυβέρνηση είναι απόλυτα προετοιμασμένη» να χτυπήσει «πολύ σκληρά» τους διακινητές που επιχειρούν να εισέλθουν μέσω ξηράς, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ζητήσει «άδεια» από το Κογκρέσο αν αποφασίσει επιχειρήσεις στο έδαφος της Βενεζουέλας.

Η ρητορική αυτή δείχνει ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν την κλιμάκωση των μέτρων πέρα από τις ναυτικές επιχειρήσεις.

Από την πλευρά τους, οι χώρες της περιοχής και διεθνείς παρατηρητές παρακολουθούν με ανησυχία τις εξελίξεις, φοβούμενοι ότι μια αύξηση των μονομερών στρατιωτικών ενεργειών μπορεί να οδηγήσει σε περιφερειακή αστάθεια και αλυσιδωτές αντιδράσεις.