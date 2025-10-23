Ρούμπιο: Θέλουμε συζητήσεις με τη Μόσχα

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ εξακολουθεί να επιθυμεί να γίνουν συνομιλίες με αυτή της Ρωσίας, διαβεβαίωσε χθες Τετάρτη ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

H επισήμανση ήρθε μετά την ακύρωση της σχεδιαζόμενης συνάντησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στη Βουδαπέστη και την επιβολή κυρώσεων σε ρωσικούς πετρελαϊκούς ομίλους.

«Επιθυμούμε πάντα να συναντηθούμε με τους Ρώσους», είπε ο υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο σε δημοσιογράφους.

«Ενδιαφερόμαστε πάντα για διάλογο εάν υπάρχει πιθανότητα να καταλήξουμε στην ειρήνη» στην Ουκρανία, πρόσθεσε.