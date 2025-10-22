Η Σλοβακία αίρει το βέτο στο νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Ένα αδιέξοδο που κρατούσε εδώ και εβδομάδες και εμπόδιζε την έγκριση του νέου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας έληξε το βράδυ της Τετάρτης, μετά την απόφαση της Σλοβακίας να άρει το βέτο της, όπως επιβεβαίωσε η Δανική προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

Το μεγαλύτερο μέρος του πακέτου — του 19ου από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία πριν από τρία και πλέον χρόνια — επικεντρώνεται στην αποδυνάμωση των οικονομικών πόρων του Κρεμλίνου, επιβάλλοντας περιορισμούς σε ενεργειακούς εμπόρους και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, πολλά από τα οποία εδρεύουν σε τρίτες χώρες.

Στο στόχαστρο τίθενται εταιρείες που βοηθούν τη ρωσική πολεμική μηχανή, καθώς και 117 νέα δεξαμενόπλοια που θεωρούνται μέρος του «σκιώδους στόλου» που μεταφέρει ρωσικά ορυκτά καύσιμα παραβιάζοντας το πλαφόν τιμής πετρελαίου.

Συμβιβασμοί και νέοι περιορισμοί

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, οι υπουργοί Ενέργειας των 27 κρατών-μελών είχαν συμφωνήσει με ειδική πλειοψηφία να προχωρήσουν στην ιστορική κατάργηση του ρωσικού φυσικού αερίου, παρά τις αντιρρήσεις της Σλοβακίας και της Ουγγαρίας. Η Σλοβακία είχε απειλήσει να μπλοκάρει το πακέτο κυρώσεων αν δεν λάμβανε εγγυήσεις για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας και τη στήριξη της βαριάς βιομηχανίας, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία.

Η Αυστρία και η Ουγγαρία είχαν επίσης εκφράσει ανησυχίες, αλλά ήραν το βέτο τους τις προηγούμενες ημέρες. Η Σλοβακία ήταν η τελευταία χώρα που εμπόδιζε την έγκριση του πακέτου, ζητώντας παραχωρήσεις στο κείμενο της δήλωσης που θα εγκριθεί στη σύνοδο κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών στις Βρυξέλλες την Πέμπτη.

«Όλα τα αιτήματά μας συμπεριλήφθηκαν στη δήλωση», επιβεβαίωσε Σλοβάκος διπλωμάτης στο POLITICO.

Εστίαση στην Ουκρανία και επέκταση των κυρώσεων

Η σύνοδος κορυφής θα επιδιώξει να υπογραμμίσει τη στήριξη της ΕΕ προς την Ουκρανία, εν μέσω των πιέσεων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς το Κίεβο να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να συμμετάσχει σε τμήματα της συνόδου στις Βρυξέλλες.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να τονίσουν την ανάγκη για περαιτέρω αυστηρές κυρώσεις κατά της Μόσχας για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Στην ατζέντα περιλαμβάνονται οι αμυντικές δαπάνες και η αξιοποίηση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη στήριξη του Κιέβου.

Το νέο πακέτο κυρώσεων θα επεκτείνει σημαντικά τον αριθμό των μη ρωσικών εταιρειών που απαγορεύεται να συναλλάσσονται με την ΕΕ, ώστε να αποτραπεί η παράκαμψη των περιορισμών από τη Μόσχα.

Νέοι στόχοι και διαδικασία έγκρισης

Συγκεκριμένα, η ΕΕ προτίθεται να προσθέσει 45 ακόμη εταιρείες στη λίστα εξαγωγικών περιορισμών, καθώς θεωρούνται ότι συνεργάζονται για την αποφυγή των κυρώσεων. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται 12 κινεζικές, δύο ταϊλανδικές και τρεις ινδικές εταιρείες που διευκόλυναν τη Ρωσία να παρακάμπτει τα μέτρα.

Το πακέτο περιλαμβάνει επίσης περιορισμούς στις μετακινήσεις Ρώσων διπλωματών εντός της ΕΕ — οι οποίοι θα πρέπει να ενημερώνουν τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις πριν διασχίσουν τα σύνορα της χώρας όπου υπηρετούν.

Η έγκριση του πακέτου θα πραγματοποιηθεί μέσω της λεγόμενης «γραπτής διαδικασίας», κατά την οποία οι κυβερνήσεις των κρατών-μελών έχουν προθεσμία έως το πρωί της Πέμπτης για να εκφράσουν τυχόν αντιρρήσεις. Αν δεν υπάρξουν, το κείμενο θεωρείται εγκεκριμένο.

Με πληροφορίες από POLITICO