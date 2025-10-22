Γερμανία: Συναγερμός για εκτός ελέγχου άσκηση της Bundeswehr – Κατέληξε σε ανταλλαγή πυρών με την αστυνομία

Μια στρατιωτική άσκηση, στην πόλη Έρντινγκ της Βαυαρίας, είχε αναπάντεχη τροπή, με αποτέλεσμα την ανταλλαγή αληθινών πυρών μεταξύ στρατού-αστυνομίας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Bild, η Bundeswehr ( γερμανικές ένοπλες δυνάμεις) διεξήγαγε άσκηση στην περιοχή. Κάτοικοι που είδαν κουκουλοφόρους με όπλα να κινούνται γύρω από αχυρώνες, κάλεσαν τον αριθμό έκτακτης ανάγκης, με αποτέλεσμα η αστυνομία του κρατιδίου να σημάνει συναγερμό μεγάλης κλίμακας.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, οι στρατιώτες θεώρησαν πως η άφιξή τους αποτελούσε μέρος της άσκησης και άνοιξαν πυρ με εκπαιδευτικά πυρά. Οι αστυνομικοί, πιστεύοντας ότι δέχονται πραγματικά πυρά, ανταπέδωσαν με πραγματικά όπλα, τραυματίζοντας έναν στρατιώτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο στρατιώτης δεν τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο.

Πηγές της Bild, αναφέρουν ότι οι αστυνομικές δυνάμεις είχαν εμπλακεί στον σχεδιασμό της άσκησης, ωστόσο παραμένει ανεξήγητο γιατί η τοπική αστυνομία του Έρντινγκ δεν είχε ενημερωθεί.

Οι Γερμανικές Ένοπλες Δυνάμεις πραγματοποιούν αυτή τη στιγμή εκπαίδευση στην περιοχή υπό τον τίτλο «Marshal Power» με εκατοντάδες ένοπλους στρατιώτες και οχήματα στρατιωτικής αστυνομίας.

«Πλήρης ασάφεια»

Η αστυνομία έκανε λόγο για «πλήρη ασάφεια» γύρω από τις συνθήκες του επεισοδίου.

Δεκάδες δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών αναπτύχθηκαν στην περιοχή, ενώ ελικόπτερο πετούσε πάνω από το σημείο.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε ότι «προς το παρόν μπορώ μόνο να επιβεβαιώσω ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση. Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν αργότερα».

«Τεστ αντοχής»

Όπως ανέφερε το dpa, οι Γερμανικές Ένοπλες Δυνάμεις πραγματοποιούν αυτή την περίοδο εκπαίδευση στην περιοχή υπό τον τίτλο «Marshal Power» με εκατοντάδες ένοπλους στρατιώτες και οχήματα στρατιωτικής αστυνομίας.

Περισσότεροι από 800 στρατιώτες και προσωπικό της Bundeswehr από 14 πολιτικές οργανώσεις διάσωσης και υπηρεσίες ασφαλείας συμμετέχουν, συμπεριλαμβανομένης της αστυνομίας, της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Τεχνικής Βοήθειας (THW), των υπηρεσιών διάσωσης και της πυροσβεστικής. Στόχος είναι η εκπαίδευση στη συνεργασία μεταξύ στρατιωτικών και πολιτικών δυνάμεων.

Η Bundeswehr την αποκαλεί «τεστ αντοχής». Η άσκηση έχει ως στόχο να επαναλάβει το σενάριο της συμμαχίας του ΝΑΤΟ μετά από εισβολή σε μια χώρα του ΝΑΤΟ.