Οι ΗΠΑ θα ανακοινώσουν «σημαντική αύξηση» των κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας αναμένεται να ανακοινώσει η Ουάσιγκτον σύμφωνα με αναφορές του Αμερικανού υπουργού Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ, μια ημέρα αφότου ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ έθεσε σε αναίρεση τις συνομιλίες με τη Μόσχα για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Είτε θα ανακοινώσουμε μετά το κλείσιμο των συνομιλιών σήμερα το απόγευμα (ώρα Ηνωμένων Πολιτειών), είτε αύριο το πρωί, μια σημαντική αύξηση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας», δήλωσε ο Μπέσεντ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.