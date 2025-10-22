Logo Image

Οι ΗΠΑ θα ανακοινώσουν «σημαντική αύξηση» των κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Κόσμος

REUTERS/Elizabeth Frantz/File Photo/File Photo

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών

Νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας αναμένεται να ανακοινώσει η Ουάσιγκτον σύμφωνα με αναφορές του Αμερικανού υπουργού Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ, μια ημέρα αφότου ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ έθεσε σε αναίρεση τις συνομιλίες με τη Μόσχα για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Είτε θα ανακοινώσουμε μετά το κλείσιμο των συνομιλιών σήμερα το απόγευμα (ώρα Ηνωμένων Πολιτειών), είτε αύριο το πρωί, μια σημαντική αύξηση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας», δήλωσε ο Μπέσεντ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

