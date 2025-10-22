Η ΕΕ συμφωνεί να ενισχύσει τις κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο

Η ΕΕ συμφώνησε την Τετάρτη να επιβάλει νέες κυρώσεις στη Ρωσία για τον πόλεμο στην Ουκρανία, με στόχο τη μείωση των εσόδων της Μόσχας από πετρέλαιο και φυσικό αέριο, ανακοίνωσε η Δανία, η οποία κατέχει την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ.

Το πακέτο που είναι το 19ο από την ΕΕ μετά την εισβολή του Κρεμλίνου το 2022, περιλαμβάνει απαγόρευση εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου από τη Ρωσία έως το 2027, την προσθήκη σε μαύρη λίστα των πετρελαιοφόρων που χρησιμοποιεί η Μόσχα και περιορισμούς στα ταξίδια Ρώσων διπλωματών στην Ευρώπη.

Η Σλοβακία είχε καθυστερήσει την υιοθέτηση του πακέτου για ένα ξεχωριστό ζήτημα, καθώς ζητούσε προστασία για την αυτοκινητοβιομηχανία της από τη νομοθεσία της ΕΕ για το κλίμα.