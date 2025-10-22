Μέση Ανατολή: Ο επικεφαλής της UNRWA χαιρετίζει την «σαφή» γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου

Ο Φιλίπ Λαζαρινί, επικεφαλής της UNRWA, χαιρέτισε την γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, σημειώνοντας ότι η απόφαση αναφέρει ότι το Ισραήλ πρέπει να διευκολύνει τις προσπάθειες βοήθειας του ΟΗΕ στη Γάζα – συμπεριλαμβανομένων εκείνων της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA), της οποίας ηγείται.

Ο Λαζαρινί τόνισε επίσης ότι το Διεθνές Δικαστήριο δήλωσε πως το Ισραήλ δεν έχει αποδείξει τους ισχυρισμούς του ότι πολλά μέλη του προσωπικού του οργανισμού του ΟΗΕ είναι μέλη της Χαμάς.

Ακόμη, το Διεθνές Δικαστήριο ανάφερε ότι «πρέπει να υπάρξει λογοδοσία για τη δολοφονία μελών του προσωπικού της UNRWA, για τη σοβαρή κακομεταχείριση του ανθρωπιστικού προσωπικού που βρίσκεται υπό κράτηση και για την καταστροφή, τις ζημιές και την κακή χρήση των εγκαταστάσεων της UNRWA», είπε.

«Με τεράστιες ποσότητες τροφίμων και άλλων προμηθειών που σώζουν ζωές σε ετοιμότητα στην Αίγυπτο και την Ιορδανία, η UNRWA διαθέτει τους πόρους και την εμπειρογνωμοσύνη για να κλιμακώσει άμεσα την ανθρωπιστική ανταπόκριση στη Γάζα και να βοηθήσει στην ανακούφιση των δεινών του άμαχου πληθυσμού».