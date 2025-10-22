Ισραηλινή Γάζα και Γάζα της Χαμάς – Το αμερικανικό σχέδιο για διχοτόμηση του θύλακα και οι αραβικές αντιρρήσεις

Ένα σχέδιο που θα χωρίσει τη Γάζα σε δύο ζώνες οι οποίες θα ελέγχονται τόσο από το Ισραήλ όσο και από τη Χαμάς, με την ανασυγκρότηση να πραγματοποιείται μόνο στην ισραηλινή πλευρά, εξετάζουν ΗΠΑ και Ισραήλ.

Αν και παρουσιάζεται ως προσωρινό μέτρο, μέχρι να αφοπλιστεί η Χαμάς, οι Άραβες μεσολαβητές για την επίτευξη της εκεχειρίας, αντιτίθενται έντονα στην ιδέα, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια ζώνη μόνιμου ισραηλινού ελέγχου εντός του θύλακα.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζει Ντι Βανς και ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, περιέγραψαν τη φιλοσοφία του σχεδίου σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη στο Ισραήλ, όπου βρέθηκαν για να πιέσουν τις δύο πλευρές να τηρήσουν την εκεχειρία, βάσει της οποίας το Ισραήλ απέσυρε τα στρατεύματά του έτσι ώστε τώρα να ελέγχει περίπου το 53% του θύλακα.

Επέκταση της ασφαλούς περιοχής

Ο Βανς επισήμανε ότι υπάρχουν δύο περιοχές στη Γάζα, η μία σχετικά ασφαλής και η άλλη εξαιρετικά επικίνδυνη, και ότι στόχος είναι η γεωγραφική επέκταση της ασφαλούς περιοχής. Μέχρι τότε, σύμφωνα με τον Κούσνερ, δεν θα διατεθούν κονδύλια για την ανοικοδόμηση των περιοχών που παραμένουν υπό τον έλεγχο της Χαμάς, και η προσοχή θα επικεντρωθεί στην οικοδόμηση της ασφαλούς πλευράς.

«Υπάρχουν σκέψεις για την περιοχή που ελέγχουν οι IDF. Να ξεκινήσει η κατασκευή μιας νέας Γάζας, προκειμένου να δοθεί στους Παλαιστινίους ένα μέρος για να καταφύγουν , ένα μέρος για να βρουν δουλειά, ένα μέρος για να ζήσουν», δήλωσε ο Κούσνερ.

Ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι πρόκειται για προκαταρκτική ιδέα, προσθέτοντας ότι περαιτέρω ενημέρωση θα υπάρξει τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με αξιωματούχους του Λευκού Οίκου, ο Τζάρεντ Κούσνερ είναι ο κύριος εμπνευστής του σχεδίου της «διπλής ανοικοδόμησης», το οποίο έχει καταρτίσει μαζί με τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο Κούσνερ έχει ήδη ενημερώσει τον Τραμπ και τον Βανς για το σχέδιο και έχει εξασφαλίσει τη στήριξή τους.

Υποτίθεται, ότι η ισραηλινή ζώνη θα συρρικνωθεί

Η εκεχειρία που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση του Τραμπ και τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου, χάραξε μια κίτρινη γραμμή στο χάρτη που σηματοδοτεί την περιοχή ελέγχου του ισραηλινού στρατού. Πρόκειται ουσιαστικά για ζώνη ασφαλείας, που περιβάλλει τα σύνορα του θύλακα και την περιοχή που ελέγχεται από τους Παλαιστινίους. Υποτίθεται ότι η ισραηλινή ζώνη θα συρρικνωθεί καθώς θα επιτυγχάνονται διάφοροι στόχοι της συμφωνίας.

Ζητείται ασφαλές περιβάλλον για δισεκατομμύρια δολάρια επενδύσεων

Στην ουσία, η ιδέα μιας διαιρεμένης Γάζας καταδεικνύει τις δυσκολίες του αφοπλισμού της Χαμάς και της δημιουργίας μιας εναλλακτικής κυβέρνησης που θα μπορούσε να εποπτεύει τον θύλακα και να δημιουργήσει ένα ασφαλές περιβάλλον για τα δισεκατομμύρια δολάρια επενδύσεων που απαιτούνται για την ανοικοδόμηση.

Το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ προβλέπει τη σύσταση μιας ομάδας τεχνοκρατών για τη διοίκηση της Γάζας και μιας διεθνούς δύναμης για την παροχή ασφάλειας, αλλά οι λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη καθοριστεί. Πολλές αραβικές κυβερνήσεις πιστεύουν ότι η περιοχή πρέπει να εποπτεύεται από την Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία κυβερνά μεγάλο μέρος της Δυτικής Όχθης, αλλά ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου αντιτίθεται σθεναρά, σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.