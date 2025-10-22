Ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας αναμένει ένα «σοκ» από τη Ρωσία σε 3-4 χρόνια

Ο νεοδιορισμένος αρχηγός των Γαλλικών Ενόπλων Δυνάμεων προετοιμάζει τη χώρα ώστε να είναι έτοιμη για ένα «σοκ, που θα ήταν ένα είδος δοκιμασίας» από τη Ρωσία.

«Η Ρωσία είναι μια χώρα που μπορεί να μπει στον πειρασμό να συνεχίσει τον πόλεμο στην ήπειρό μας», δήλωσε ο στρατηγός Φαμπιέν Μαντόν στους βουλευτές της επιτροπής άμυνας της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης.

«Ο πρώτος στόχος που έχω δώσει στις ένοπλες δυνάμεις είναι να είναι έτοιμες σε τρία ή τέσσερα χρόνια για ένα σοκ που θα ήταν ένα είδος δοκιμασίας», είπε και πρόσθεσε. «η δοκιμασία υπάρχει ήδη σε υβριδικές μορφές, αλλά μπορεί να γίνει πιο βίαιη».

«Το να υποθέσουμε ότι η εισβολή στην Ουκρανία το 2022 είναι η τελευταία επίθεση και ότι δεν θα συμβεί ξανά στην ήπειρό μας είναι σαν να αγνοούμε τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες μας», δήλωσε ο Μαντόν ενώπιον των βουλευτών. «Οι Ρώσοι αναδιοργανώνονται με έναν στόχο: να αντιμετωπίσουν το ΝΑΤΟ». Η προσπάθεια επανεξοπλισμού της Γαλλίας αποτελεί ήδη ένα μήνυμα για την αποτροπή της Ρωσίας, εξήγησε: «Εάν οι αντίπαλοί μας αντιληφθούν ότι καταβάλλουμε αυτή την προσπάθεια, μπορεί να την εγκαταλείψουν. Εάν νιώσουν ότι δεν είμαστε προετοιμασμένοι να αμυνθούμε, δεν βλέπω τι θα μπορούσε να τους σταματήσει» ανέφερε ο Γάλλος επιτελάρχης.

Κορυφαίοι στρατηγοί και πολιτικοί από χώρες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ έχουν προειδοποιήσει ότι η Μόσχα θα μπορούσε να επιτεθεί στη συμμαχία τα επόμενα χρόνια, με χρονοδιαγράμματα που κυμαίνονται από το 2027 έως το 2030. Την περασμένη εβδομάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε έναν οδικό χάρτη για να βοηθήσει τις πρωτεύουσες να προετοιμαστούν για πόλεμο έως το 2030.

Παραδοσιακά, οι Γάλλοι στρατιωτικοί αξιωματικοί ήταν πιο απρόθυμοι από ορισμένους από τους Ευρωπαίους ομολόγους τους να παράσχουν χρονοδιαγράμματα και να μιλήσουν ανοιχτά για μια ρωσική επίθεση στο ΝΑΤΟ. Τους τελευταίους μήνες, ωστόσο, η γαλλική ρητορική απέναντι στη Μόσχα έχει γίνει πιο έντονη, με τον Εμανουέλ Μακρόν να λέει ότι η Ευρώπη βρίσκεται «σε αντιπαράθεση με τη Ρωσία».