Ισραηλινά ΜΜΕ: «Πρόθυμος» ο Νετανιάχου για εφαρμογή του σχεδίου Τραμπ για Γάζα αλλά με κάποιες «κόκκινες γραμμές»

Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνάντησής του με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέφρασε την προθυμία του να βοηθήσει στην εφαρμογή των επόμενων σταδίων του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός της Ουάσινγκτον στη Γάζα, αναφέρει το Channel 12, επικαλούμενο Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους που γνωρίζουν τις συζητήσεις.

Σύμφωνα με αυτούς τους αξιωματούχους, ο Βανς προέτρεψε τον Νετανιάχου να δώσει στην Ουάσιγκτον χρόνο για να θέσει σε εφαρμογή το σχέδιο, στο οποίο ο πρωθυπουργός απάντησε δείχνοντας την ετοιμότητά του να συνεργαστεί στις επόμενες φάσεις.

Σε ξεχωριστό ρεπορτάζ, το δίκτυο αναφέρει ότι ο Νετανιάχου περιέγραψε αρκετές κόκκινες γραμμές προς τις ΗΠΑ τις τελευταίες ημέρες, συμπεριλαμβανομένης της απόλυτης αντίθεσης σε οποιαδήποτε τουρκική παρουσία στη Γάζα και στο να διαδραματίσει η Παλαιστινιακή Αρχή ή η Χαμάς κυβερνητικό ρόλο εκεί «την επόμενη μέρα» του πολέμου. Λέγεται επίσης ότι επέμεινε ότι η πλήρης αποχώρηση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μόνο μετά τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και την αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας.

«Απαραίτητη» για τις ΗΠΑ η Τουρκία

Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος ασφαλείας είπε στο ίδιο δίκτυο ότι η Ουάσιγκτον θεωρεί την Τουρκία απαραίτητη για την επιτυχία του σχεδίου και δεν βλέπει καμία βιώσιμη εναλλακτική λύση στην ενδεχόμενη εμπλοκή της Παλαιστινιακής Αρχής, ένα σημείο που θα μπορούσε να αναγκάσει τον Νετανιάχου σε συμβιβασμό καθώς αυξάνεται η πίεση της Ουάσινγκτον.

Μια πηγή κοντά στον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο ισραηλινό δίκτυο ότι ο Τραμπ είναι ικανοποιημένος που «οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να κρατήσουν και τις δύο πλευρές σε τάξη», αναφερόμενος στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Το Channel 12 προσθέτει ότι οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, αναχώρησαν από το Ισραήλ για το Ριάντ αργά χθες το βράδυ, όπου συναντήθηκαν με ανώτερους Σαουδάραβες αξιωματούχους για να συγκεντρώσουν περαιτέρω υποστήριξη για τη συμφωνία. Από το Ριάντ, συνέχισαν σήμερα στο Άμπου Ντάμπι για συναντήσεις με αξιωματούχους των Εμιράτων προς τον ίδιο στόχο. Τα δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων φαίνεται να επιβεβαιώνουν την αναφορά.

Σύμφωνα με το δίκτυο, αυτές οι συναντήσεις αποσκοπούν στην κινητοποίηση οικονομικής, στρατιωτικής και διπλωματικής υποστήριξης από τα αραβικά κράτη για τη συμφωνία.

