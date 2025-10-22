Logo Image

Το Νιου Τζέρσι κατά της Amazon, για διακρίσεις σε βάρος εγκύων ή ανάπηρων εργαζομένων της

REUTERS/Stephane Mahe

Με την αγωγή ζητείται να επιβληθεί αδιευκρίνιστο πρόστιμο στην Amazon

Η Πολιτεία του Νιου Τζέρσι προσέφυγε εναντίον της Amazon.com, κατηγορώντας την εταιρεία ότι αρνείται παρανόμως να κάνει προσαρμογές στον χώρο εργασίας για τους υπαλλήλους της που έχουν αναπηρίες ή εγκυμονούν και απέλυσε ορισμένους που τις ζήτησαν.

Η αγωγή υποβλήθηκε σε πολιτειακό δικαστήριο από το γραφείο του Δημοκρατικού Γενικού Εισαγγελέα Μάθιου Πλάτκιν και είναι η τελευταία μιας σειράς προσφυγών στη δικαιοσύνη που αφορούν την ασφάλεια των εργαζομένων στις αποθήκες της Amazon.

Η Πολιτεία ισχυρίζεται ότι η Amazon αρνείται συστηματικά λογικά αιτήματα, όπως για διαλείμματα στην εργασία ή όρια στο βάρος που σηκώνουν οι εργαζόμενοι. Στη συνέχεια, θέτει τους εργαζόμενους που υποβάλλουν τέτοια αιτήματα σε άδεια άνευ αποδοχών, παραβιάζοντας τον πολιτειακό νόμο κατά των διακρίσεων. Οι εργαζόμενοι τα αιτήματα των οποίων ικανοποιούνται συχνά δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις αυστηρές ποσοστώσεις παραγωγικότητας που τους ζητά η Amazon και οδηγούνται στην απόλυση, σύμφωνα με την εισαγγελία.

Με την αγωγή ζητείται να επιβληθεί αδιευκρίνιστο πρόστιμο στην Amazon αλλά και να εκδοθεί εντολή που θα την υποχρεώνει να αλλάξει την τακτική της.

Η Amazon είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εργοδότης στις ΗΠΑ, πίσω από τη Walmart. Διαθέτει περίπου 40 κέντρα διανομής και μικρότερα «κέντρα διαλογής». Μόνο στο Νιου Τζέρσι απασχολεί 50.000 εργαζόμενους.

Η ομοσπονδιακή νομοθεσία και πολλές Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένου του Νιου Τζέρσι, απαιτούν από τους εργοδότες να παρέχουν λογικές διευκολύνσεις στις έγκυες και στα άτομα με αναπηρία που τις ζητούν.

