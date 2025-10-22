Ισραήλ: Απελάθηκαν 32 ακτιβιστές που βοηθούσαν Παλαιστίνιους στο μάζεμα της ελιάς, στη Δυτική Όχθη

Το ισραηλινό υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε σήμερα ότι διατάχθηκε η απέλαση 32 αλλοδαπών ακτιβιστών που είχαν πάει στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη για να βοηθήσουν τους Παλαιστίνιους στο μάζεμα της ελιάς.

Η εντολή απέλασης, με το αιτιολογικό ότι οι ακτιβιστές παραβίασαν στρατιωτική εντολή, υπογράφεται από τον υπουργό Γιάριβ Λεβίν. Είχε προηγηθεί η μήνυση που κατέθεσε ο πρόεδρος του συμβουλίου των εβραϊκών οικισμών της βόρειας Δυτικής Όχθης, του Γιόσι Ντάγκαν, εναντίον «προβοκατόρων» και «αναρχικών».

Ο Βρετανός Ράντι Σάλκιν, 30 ετών, είναι μεταξύ των απελαθέντων. Μίλησε τηλεφωνικά στο Γαλλικό Πρακτορείο και είπε ότι πήγε στη Δυτική Όχθη για να στηρίξει τους Παλαιστίνιους αγρότες.

Φέτος στη συγκομιδή της ελιάς έχουν σημειωθεί πολλά βίαια επεισόδια, με βανδαλισμούς και επιθέσεις Ισραηλινών εποίκων, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP. Οι ξένοι ακτιβιστές πιστεύουν ότι η παρουσία τους αποτρέπει τέτοια επεισόδια στις αγροτικές περιοχές της Δυτικής Όχθης.

Ο Ράντι Σάλκιν είπε ότι κρατήθηκε επί 72 ώρες και στη συνέχεια απελάθηκε, στις 19 Οκτωβρίου.

«Μας συνέλαβαν αφού η ζώνη όπου μαζεύαμε ελιές κηρύχθηκε στρατιωτική ζώνη» εξήγησε, περιγράφοντας μια συνηθισμένη, όπως είπε, τακτική εναντίον των Παλαιστινίων. Οι 32 εθελοντές συνελήφθησαν όλοι τους σε έναν ελαιώνα κοντά στην πόλη Ναμπλούς, πρόσθεσε και «δεν οδηγήθηκαν ποτέ ενώπιον δικαστή».

Παραβίασαν «εντολή της στρατιωτικής διοίκησης»

Το υπουργείο Δικαιοσύνης ανέφερε ότι η απέλαση συνυπογράφεται από τον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, τον Ιτάμαρ Μπεν Γκβιρ. Κατηγόρησε τους ακτιβιστές ότι παραβίασαν «εντολή της στρατιωτικής διοίκησης» και ότι είναι μέλη της UAWC, της Ένωσης Αγροτικών Επιτροπών. Η UAWC είναι μια παλαιστινιακή, μη κερδοσκοπική οργάνωση που ασχολείται με την ανάπτυξη της γεωργίας. Το Ισραήλ την χαρακτήρισε τρομοκρατική οργάνωση το 2021, μαζί με άλλες πέντε ΜΚΟ, μια απόφαση που καταδικάστηκε από τον ΟΗΕ.

Ο Σάλκιν δεν αποκάλυψε σε ποια οργάνωση είναι μέλος ο ίδιος. Ο Φουάντ Άμπου Σέιφ, ο γενικός διευθυντής της UAWC, είπε ότι οι εθελοντές συμμετείχαν σε μια «εθνική εκστρατεία» που οργάνωσαν πολλές παλαιστινιακές ΜΚΟ και το υπουργείο Γεωργίας. Η UAWC μετέχει σε αυτήν την εκστρατεία, αλλά δεν την οργάνωσε αυτή, διευκρίνισε.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Παλαιστινιακής Αρχής καταδίκασε τις συλλήψεις των ακτιβιστών.

Πηγή: ΑΜΠΕ