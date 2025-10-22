Ισραηλινά ΜΜΕ: Ανώτεροι στρατιωτικοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι η Χαμάς ανακτά τον έλεγχο στη Γάζα

Ανώτεροι στρατιωτικοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν την ηγεσία του Ισραήλ ότι η Χαμάς αποκαθιστά τον έλεγχο και τη διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με ειδησεογραφικά πρακτορεία του Channel 13.

Το ισραηλινό δίκτυο αναφέρει ότι αυτό περιλαμβάνει δράση κατά των αντιπάλων της, την είσπραξη φόρων και τη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με το Channel 13, το αμυντικό κατεστημένο συνιστά να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση του σχεδίου εκεχειρίας του Τραμπ, η οποία φαινομενικά θα έβλεπε την Χαμάς να αφοπλίζεται και την εγκαθίδρυση νέας ηγεσίας στη Γάζα.

Πηγή: Times of Israel