Συνελήφθη στην Κούβα ένας Κινέζος βαρόνος φαιντανύλης που καταζητείται στις ΗΠΑ

Ο Κινέζος βαρόνος ναρκωτικών Ζι Ντονγκ Ζανγκ, ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές φαιντανύλης στα μεγάλα μεξικανικά καρτέλ, που καταζητείται και στις ΗΠΑ, συνελήφθη στην Κούβα.

Ο έμπορος ναρκωτικών, γνωστός ως «Brother Wang» (Αδελφός Ουάνγκ) είχε διαφύγει στο Μεξικό τον Ιούλιο. Θα παραμείνει υπό κράτηση στην Κούβα εν αναμονή της απόφασης σχετικά με την πιθανή απέλασή του.

Σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από ομοσπονδιακό δικαστή στην Ατλάντα τον περασμένο Ιούλιο, με την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η κουβανική κυβέρνηση δεν έχει προς το παρόν επιβεβαιώσει την είδηση αλλά δύο κυβερνητικές πηγές στην Αβάνα ανέφεραν πως ο κρατούμενος θα απελαθεί στο Μεξικό, χωρίς να διευκρινίζουν εντούτοις την ακριβή ημερομηνία της μεταγωγής του ούτε να δίνουν λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία.

Ο «Brother Wang» κατηγορείται ότι προμήθευε τα καρτέλ Σιναλόα και Χαλίσκο Νέα Γενιά, τα οποία η Ουάσιγκτον θεωρεί ως τους κύριους υπεύθυνους της διακίνησης φαιντανύλης προς την αμερικανική επικράτεια και τα κήρυξε τον Φεβρουάριο «ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις».

Ο Ζι Ντονγκ Ζανγκ συνελήφθη στο Μεξικό τον Οκτώβριο του 2024, απ’ όπου επρόκειτο να απελαθεί έπειτα από αίτημα των αμερικανικών αρχών. Αφού οδηγήθηκε σε φυλακή στο Μεξικό, ένας δικαστής τον έθεσε λίγους μήνες αργότερα σε κατ’ οίκον περιορισμό και στη συνέχεια εκείνος δραπέτευσε τον περασμένο Ιούλιο.