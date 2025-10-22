Το στέμμα που έπεσε από τους ληστές κατά την κλοπή στο Λούβρο μπορεί να αποκατασταθεί

Το στέμμα με τα διαμάντια και τα σμαράγδια που έπεσε από τους ληστές του Λούβρου καθώς αυτοί έφευγαν από το μουσείο μετά την κλοπή των πολύτιμων όσο και ιστορικών κοσμημάτων θα μπορούσε να αποκατασταθεί.

Αυτό εκτιμά η διευθύντρια του περίφημου μουσείου του Παρισιού Λοράνς ντε Καρς.

«Οι αρχικές εκτιμήσεις υποδηλώνουν ότι είναι δυνατή μια λεπτή αποκατάσταση», δήλωσε η διευθύντρια, εξηγώντας παράλληλα ότι το πολύτιμο ιστορικό σύμβολο έχει υποστεί ζημιές.

Αυτές πάντως κατά τους ειδικούς προήλθαν όχι από την πτώση του στέμματος αλλά από την προσπάθεια των ληστών να το αφαιρέσουν από ένα πολύ μικρό άνοιγμα στην ειδική θήκη όπου φυλάσσονταν τα πολύτιμα κοσμήματα.