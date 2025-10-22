Δημοσκόπηση Reuters/Ipsos: Οι περισσότεροι Αμερικανοί υποστηρίζουν την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από τις ΗΠΑ

Οι περισσότεροι Αμερικανοί – συμπεριλαμβανομένου του 80% των Δημοκρατικών και του 41% των Ρεπουμπλικανών – πιστεύουν ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να αναγνωρίσουν το παλαιστινιακό κράτος, ένα σημάδι ότι η αντίθεση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε κάτι τέτοιο δεν συμβαδίζει με την κοινή γνώμη, σύμφωνα με δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos.

Η εξαήμερη δημοσκόπηση, η οποία ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα, διαπίστωσε ότι το 59% των ερωτηθέντων υποστήριξε την αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους από τις ΗΠΑ, ενώ το 33% ήταν αντίθετο και οι υπόλοιποι δεν ήταν σίγουροι ή δεν απάντησαν στην ερώτηση.

Περίπου οι μισοί Ρεπουμπλικάνοι του Τραμπ – το 53% – αντιτάχθηκαν σε κάτι τέτοιο, ενώ το 41% ​​των Ρεπουμπλικανών δήλωσαν ότι θα υποστήριζαν την αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους από τις ΗΠΑ.

Ένας αυξανόμενος αριθμός χωρών – συμπεριλαμβανομένων των συμμάχων των ΗΠΑ, της Βρετανίας, του Καναδά, της Γαλλίας και της Αυστραλίας – έχουν αναγνωρίσει επίσημα το παλαιστινιακό κράτος τις τελευταίες εβδομάδες, προκαλώντας την καταδίκη του Ισραήλ, του οποίου η ίδρυση το 1948 οδήγησε στον εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων Παλαιστινίων και σε δεκαετίες συγκρούσεων.

Για την ισραηλινή αντίδραση στη Γάζα

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί έχουν ισοπεδώσει τεράστιες εκτάσεις παλαιστινιακών συνοικιών στη Γάζα μετά από μια αιφνιδιαστική επίθεση μαχητών της Χαμάς στο Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023.

Περίπου το 60% των ερωτηθέντων στην έρευνα δήλωσε ότι η αντίδραση του Ισραήλ στη Γάζα ήταν υπερβολική, σε σύγκριση με το 32% που διαφώνησε.

Ο Τραμπ, ο οποίος επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, έχει υποστηρίξει σε μεγάλο βαθμό το Ισραήλ στον πόλεμο και αυτόν τον μήνα μεσολάβησε για μια εκεχειρία, δημιουργώντας ελπίδες ότι η διαρκής ειρήνη θα μπορούσε να επιτευχθεί.

«Αξίζει σημαντική αναγνώριση» η μεσολαβητική στάση του Τραμπ

Η δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos έδωσε ενδείξεις ότι το αμερικανικό κοινό ήταν έτοιμο να δώσει τα εύσημα στον Τραμπ σε περίπτωση που το σχέδιό του λειτουργήσει. Περίπου το 51% των ερωτηθέντων στην έρευνα συμφώνησε με τη δήλωση ότι ο Τραμπ «αξίζει σημαντική αναγνώριση» εάν οι ειρηνευτικές προσπάθειες είναι επιτυχείς, σε σύγκριση με το 42% που διαφώνησε.

Ενώ μόνο ένας στους 20 Δημοκρατικούς εγκρίνει τη συνολική απόδοση του Τραμπ ως προέδρου, ένας στους τέσσερις δήλωσε ότι θα πρέπει να λάβει σημαντική αναγνώριση εάν η ειρήνη διατηρηθεί.

Η επιτυχία σε αυτό το μέτωπο φαίνεται κάθε άλλο παρά βέβαιη. Μια έκρηξη βίας το Σαββατοκύριακο απείλησε να εκτροχιάσει την εκεχειρία που διήρκεσε μια εβδομάδα και οι Αμερικανοί διπλωμάτες αύξησαν την πίεση στο Ισραήλ και τη Χαμάς για να επαναφέρουν το σχέδιο του Τραμπ σε τροχιά.

Βασικά ερωτήματα σχετικά με τον αφοπλισμό της Χαμάς, την περαιτέρω απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων και τη μελλοντική διακυβέρνηση του παλαιστινιακού θύλακα παραμένουν αναπάντητα.

Η δημοτικότητα Τραμπ στην εξωτερική πολιτική

Η δημοτικότητα του Τραμπ στην εξωτερική πολιτική φάνηκε να παρουσιάζει μέτρια άνοδο, ανεβαίνοντας στο 38% στην τελευταία δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos, σε σύγκριση με 33% σε δημοσκόπηση που διεξήχθη νωρίτερα αυτόν τον μήνα λίγο πριν από τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Η τελευταία αξιολόγηση ήταν η υψηλότερη του Τραμπ από τον Ιούλιο.

Η δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos διεξήχθη διαδικτυακά και συγκέντρωσε απαντήσεις από 4.385 άτομα σε εθνικό επίπεδο. Είχε περιθώριο σφάλματος 2 ποσοστιαίων μονάδων.

Πηγή: Reuters