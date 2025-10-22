Η Νορβηγία θα προτείνει ψήφισμα στον ΟΗΕ για να άρει το Ισραήλ τους περιορισμούς βοήθειας στη Γάζα

Ψήφισμα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που θα απαιτεί από το Ισραήλ να άρει τους περιορισμούς στην παροχή βοήθειας προς τους Παλαιστίνιους, θα προτείνει η Νορβηγία σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών της σκανδιναβικής χώρας Έσπεν Μπαρθ Άιντε.

Η κίνηση της κυβέρνησης στο Όσλο έρχεται κατόπιν απόφασης που εξέδωσε το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για τον πόλεμο στη Γάζα. «Η Νορβηγία σκοπεύει να δώσει συνέχεια σε αυτήν την απόφαση με ένα νέο ψήφισμα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ», δήλωσε ο Μπαρθ Άιντε σε συνέντευξη Τύπου.

Η σκανδιναβική χώρα ζήτησε συμβουλευτική γνώμη από το Διεθνές Δικαστήριο σχετικά με τις υποχρεώσεις του Ισραήλ, και το δικαστήριο αποφάσισε ότι το Ισραήλ ήταν υποχρεωμένο, βάσει του διεθνούς δικαίου, να διευκολύνει την παράδοση βοήθειας στη Γάζα.