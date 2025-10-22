Logo Image

Ολλανδία: Ένας 25χρονος τέθηκε υπό κράτηση για απειλές εναντίον του ακροδεξιού πολιτικού Χέερτ Βίλντερς

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες πριν από τις ολλανδικές εκλογές της 29ης Οκτωβρίου

Ένας 25χρονος στην Ολλανδία τέθηκε υπό κράτηση σχετικά με απειλές που είχε διατυπώσει πρόσφατα εναντίον πολιτικών, σε βίντεο που κοινοποιήθηκε ευρέως στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης TikTok, όπως έγινε γνωστό σήμερα από τη γενική εισαγγελία.

Ο 25χρονος κατονόμασε τον ακροδεξιό πολιτικό Χέερτ Βίλντερς στο απειλητικό του μήνυμα. Στο βίντεο ανέφερε μεταξύ άλλων ότι σκόπευε να πάει στη Βουλή «με τσεκούρι» για «να πέσουν κεφάλια», συμπληρώνοντας πως «ίσως αρχίσει με τον Χέερτι», αναφερόμενος στον ηγέτη του ακροδεξιού Κόμματος για την Ελευθερία (PVV).

Μετά την ανάκριση, ο ύποπτος αφέθηκε ελεύθερος εν αναμονή της απόφασης για το εάν θα διωχθεί ποινικά.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες πριν από τις ολλανδικές εκλογές της 29ης Οκτωβρίου, καθώς το κόμμα του Βίλντερς εμφανίζεται πρώτο σε δημοσκοπήσεις.

Πηγή: ΑΜΠΕ

