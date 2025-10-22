Η Κομισιόν θα ενισχύσει την εσωτερική ασφάλεια στο κτίριο της με περιορισμένη πρόσβαση:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενισχύει την ασφάλεια στο εσωτερικό του κτιρίου της, με το σχέδιο να περιλαμβάνει ασφαλέστερες αίθουσες συνεδριάσεων, σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico που βασίζεται σε εσωτερικό σημείωμα.

Υπάρχει «αυξημένη ζήτηση» για αυστηρότερη ασφάλεια, αναφέρει το σημείωμα του Διοικητικού Συμβουλίου, προς την πρόεδρο της επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ήδη το διοικητικό συμβούλιο ζήτησε από το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού της Κομισιόν «μια πιο εμπεριστατωμένη και ολοκληρωμένη αξιολόγηση των αναγκών για ασφαλείς αίθουσες συνεδριάσεων, λαμβάνοντας προσεκτικά υπόψη τις διαφορετικές κατηγορίες πληροφοριών που διαχειρίζεται». Το διοικητικό συμβούλιο ζήτησε επίσης από το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού «να διερευνήσει περαιτέρω εναλλακτικές λύσεις για την κοινή χρήση ασφαλών αιθουσών συνεδριάσεων, αλλά και να εξετάσει το κόστος».

Η τρέχουσα Κομισιόν έχει θεσπίσει μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας, μεταξύ άλλων μέσω της δημιουργίας ενός Κολεγίου Ασφαλείας. «Οι έκτακτες στιγμές απαιτούν έκτακτα μέτρα», είχε πει η φον ντερ Λάιεν τον Μάρτιο, καθώς γιόρταζε 100 ημέρες από την ανάληψή της δεύτερης θητείας της στην Κομισιόν. «Αυτό ισχύει και για την επιτροπή μου. Για να αντιμετωπίσουμε τον δύσκολο δρόμο που έχουμε μπροστά μας, πρέπει να στραφούμε σε μια νοοτροπία ετοιμότητας. Γι’ αυτό, τις επόμενες εβδομάδες, θα συγκαλέσω το πρώτο Κολέγιο Ασφαλείας».

Το κολέγιο έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίζει ότι οι επίτροποι ενημερώνονται τακτικά για τις απειλές και τις εξελίξεις στην ασφάλεια. Σύμφωνα με δύο αξιωματούχους, στους οποίους δόθηκε η ανωνυμία για να συζητήσουν θέματα ασφαλείας, οι κάρτες ασφαλείας που χρησιμοποιούνται από τους επιτρόπους και τους κορυφαίους αξιωματούχους, όπως οι γενικοί διευθυντές και οι επικεφαλής των γραφείων, επιτρέπουν πλέον μεγαλύτερη πρόσβαση από αυτές που χρησιμοποιούνται από άλλα μέλη του προσωπικού.

Το συμβούλιο ζήτησε επίσης από το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού να καταρτίσει «ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο για την προσωπική άδεια ασφαλείας για ορισμένες κατηγορίες προσωπικού». Επιπλέον, ανέφερε ότι θα πρέπει να υπάρχουν «τακτικές και προγραμματισμένες ασκήσεις εκκένωσης».

Πηγή: Politico